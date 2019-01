Che tempo che fa | doppio colpaccio di Fazio | in studio Cochi e Renato

Striscia la notizia - Paolo Liguori risponde all'attacco di Antonio Ricci : 'C'è del marcio da qualChe tempo...' : Come risposta 'metto il marcio di Striscia la notizia , perché le mosche arrivano da lì, l'avete visto, e c'è del marcio a Striscia da qualche tempo , …, . Da noi , le mosche, vengono a svernare'. ...

Striscia la notizia - Paolo Liguori risponde all'attacco di Antonio Ricci : "C'è del marcio da qualChe tempo..." : Come risposta "metto il marcio di Striscia la notizia, perché le mosche arrivano da lì, l'avete visto, e c'è del marcio a Striscia da qualche tempo (…). Da noi (le mosche) vengono a svernare". Paolo Liguori risponde così ad Antonio Ricci dallo studio di Tgcom24 dopo i due servizi di Striscia sulle m

LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino maschile : Kristoffersen davanti ad HirsCher nella 1ª manChe : diretta Slalom gigante Adelboden, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 Chuenisbärgli, diciannovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 classifica PRIMA manche Slalom gigante Adelboden 1. Henrik Kristoffersen , NOR, 1:12.39 2. Marcel Hirscher , AUT, +0.12 3. Alexis Pinturault , FRA, +0.18 4. ...

Maltempo - nevica nelle MarChe : black out e incidenti : Maltempo e neve nelle Marche, dove oggi si sono verificati diversi incidenti stradali a causa del fondo stradale ghiacciato o scivoloso: nel Maceratese un tamponamento lungo la Superstrada 77, in località Sfercia a Camerino, tra due mezzi pesanti, un’ambulanza finita fuori strada lungo la strada provinciale tra Mogliano e Petriolo, un’auto fuori strada a Camporotondo di Fiastrone. Oggi scuole chiuse in molte località della provincia ...

Balla Che ti passa - perde l'aereo e inganna il tempo così : il video virale visto da 5 milioni di persone : Per ingannare le quattro ore di attesa che la separavano dal prossimo volo utile, una studentessa statunitense ha...

Maltempo : ondata di freddo nelle MarChe - neve in collina : ondata di freddo nelle Marche con nevicate nella zona collinare e nevischio lungo la costa, accompagnati da forti raffiche di vento e mare mosso. Nella parte meridionale della regione si e’ scatenata una tempesta di neve, pioggia e fulmini: uno e’ caduto nel centro storico di Fermo, sul parafulmine del campanile del Duomo. Non ci sono stati danni, ma l’erogazione della corrente elettrica e’ stata interrotta a causa del ...

Maltempo - neve in Umbria : fiocchi anChe a Perugia [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “VerifiCheremo l’operato dell’Anas riguardo l’emergenza neve” : “Prendiamo atto che l’emergenza neve è diventata una super emergenza, non c’è un’organizzazione sufficiente per poter evitare disagi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al Museo regionale di Messina in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università parlando dell’emergenza neve sui Nebrodi. “Apprezzo lo sforzo di alcuni sindaci che hanno ...

Non ci resta Che il crimine - Marco Giallini e Alessandro Gassmann a spasso nel tempo come Troisi e Benigni (recensione) : Ritorno al Futuro incontra Non ci resta che piangere: questo è Non ci resta che il crimine, la nuova commedia di Massimiliano Bruno che fa eco ai due film cult degli anni Ottanta. L'idea di partenza è originale: tre amici della Roma moderna sbarcano il lunario con un tour "criminale" alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle orrendi gesta della Banda della Magliana. Il burbero Moreno (Marco Giallini ha ormai incollato quel fascino ...

LaMetric Sky è un display colorato e compatto Che può visualizzare dati in tempo reale sulla parete : LaMetric Sky è una versione più piccola di Nanoleaf e si differenzia da quest'ultima mostrando informazioni tra le quali i conteggi dei social media, i dati sulle vendite e il meteo. Il prodotto è in mostra al CES 2019 e offre pannelli con 32 elementi di luce triangolari di dimensioni più contenute che permettono di realizzare creazioni con una piacevole qualità vetrata e più piccole rispetto a Nanoleaf. L'articolo LaMetric Sky è un display ...

Maltempo Palermo : scuole chiuse anChe domani a Petralia Soprana : scuole chiuse anche domani a Petralia Soprana, in provincia di Palermo: da giorni il borgo è interessato da intense nevicate. Il sindaco Pietro Macaluso ha firmato l’ordinanza per evitare scongiurare rischi e pericoli ed anche in considerazione del fatto che non si possono garantire i servizi di scuolabus comunale. L'articolo Maltempo Palermo: scuole chiuse anche domani a Petralia Soprana sembra essere il primo su Meteo Web.

Sazia - ha poChe calorie e fa bene : ecco la dieta del riso Che fa perdere peso in poco tempo : La dieta del riso è un regime alimentare molto semplice, ipocalorico e altamente proteico. Il suo successo negli ultimi anni è in continuo aumento. Questo tipo di dieta è stata messa a punto dal medico tedesco Walter Kempner. Il riso è un ottimo alimento perché ha una forte capacità Saziante, grazie all’alto contenuto di fibre e al fatto che assorbe molta acqua in fase di cottura. Consumandolo di sera si evitano dunque attacchi di fame notturni; ...

Domenica In - clamoroso scippo a Che tempo che fa : la Venier frega Fazio - "visto che roba?" : A Domenica In del 6 gennaio la protagonista assoluta è Orietta Berti. La 73enne cantante emiliana dà spettacolo nel salotto di Mara Venier a suon di gag con Lino Banfi e la stessa padrona di casa ma soprattutto al microfono, quando canta a squarciagola i suoi classici, a cominciare dal cult-trash Fi

I ragazzi passano troppo tempo sugli sChermi tecnologici - ma non sempre è pericoloso : I pediatri britannici hanno ideato una sorta di questionario lampo per stabilire se i bambini e ragazzi passino troppo tempo davanti a schermi di computer, tablet e smartphone, e se corrano un pericolo. Secondo loro non ci sono dei limiti di tempo precisi, per cui è inutile misurare il tempo passato davanti alla tv o al cellulare. Il segreto è sincerarsi che l'utilizzo di dispositivi elettronici non sostituisca tutte le altre attività, per prima ...