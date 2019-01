Tav | Salvini | se non c' è accordo politico allora referendum

Tav - pressing bipartisan a favore. Da Pd mozione sblocca-appalto a Senato. Salvini : referendum : Dopo la manifestazione dei pro-tav a Torino, il Pd presenterà domani una mozione al Senato per lo sblocco degli appalti. Il vice presidente del Consiglio: se non c'è un accordo con i cinquestelle, ...

Tav - mozione per il sì in Senato. Salvini pensa al referendum : Di Maio favorevole alla consultazione popolare "se i cittadini la chiedono". Chiodi sulla porta di casa di un sindaco Si Tav

Staniamo Salvini sulla Tav : La seconda manifestazione Si Tav in 2 mesi a Torino è un segnale chiarissimo di come intorno alla realizzazione di questa infrastruttura ci sia già ampia maggioranza, un tempo silenziosa, che ha deciso di fronte all'atteggiamento di questo Governo di alzare la voce. Tutto questo non era affatto scontato ma, soprattutto grazie alle performance del Ministro Toninelli, si è realizzato. Risulta evidente come la doppia piazza di ...

Tav : Renzi - 'decide Parlamento e non referendum - Salvini ci metta faccia' : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Sulla Tav decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Sole 24 ore'.

SONDAGGI/ "Sulla Tav il 60% sta con Salvini" : Rispetto a un anno fa gli italiani mettono al primo posto i temi economici, poi i migranti. Il governo ha ancora il consenso della maggioranza

Vincenzo Pepe insegna Politica Ambientale alla Scuola di formazione politica della Lega : al Tavolo Matteo Salvini - Armando Siri e Giancarlo ... : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...

Salvini : se non c'è l'accordo politico sulla Tav faremo un referendum : Matteo Salvini sembrerebbe avere le idee chiare: se sulla TAV non riesce a decidere il governo, deciderà il popolo tramite un referendum , al quale il ministro dice che voterebbe sì, . Salvini ...

Salvini : tenere conto piazza sì Tav - senza un accordo referendum : Milano, 12 gen., askanews, - 'È sempre un buon segno quando gli italiani partecipano e manifestano civilmente. Non come i centri sociali che sfasciano e aggrediscono, quindi dobbiamo tenerne conto. Io ...

Tav : Salvini - se non c'è accordo politico allora referendum : Sulla realizzazione della Tav "se non c'è una sintesi all'interno del governo decidono gli italiani come è giusto che sia". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando al gazebo della Lega in corso Vercelli a Milano. "Nel contratto di governo - ha aggiunto Salvini - ci sono i referendum propositivi come in Svizzera, giustamente, quindi se sulla Tav non ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : "La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni" : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini. Si parla del grillino Alessandro Di Battista, nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista e in missione per recuperare consensi al suo partito. Intervistato dal giornalista ultra-grillino And

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega |Appendino : fanno sorridere | Salvini : "Favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Di Battista a gamba tesa : "Non sarò l'anti-Salvini e la Tav non si farà" : “Farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche” ha detto l'ex...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Botta e risposta tra sindaco Appendino e Salvini : La Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav . "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader ...