Dirigenti scolastici | la protesta dei 50 promossi mai arruolati

Avvocato Marotta : cronistoria del contenzioso relativo al concorso Dirigenti Scolastici : Riceviamo dall‘Avv. Pasquale Marotta, Avvocato ‘amminstraivista’ di fama nazionale, il seguente comunicato relativo ai vari contenziosi che sta generando il concorso per Dirigenti Scolastici 2017. “Dopo il rigetto delle domande cautelari da parte del TAR Lazio, sono stati discussi dinanzi al Consiglio di Stato, in data 29/11/2018, tutti gli appelli cautelari patrocinati dai diversi avvocati. Tali appelli sono stati ...

SCUOLA/ Più Francia e meno Italia farebbero bene ai Dirigenti scolastici : Il concorso 2017 per dirigenti scolastici sta subendo continue variazioni che ne minano correttezza e validità. La centralizzazione è fallita.

Concorso Dirigenti scolastici : assunzioni subito dopo la prova orale : Nessun corso di formazione di due mesi, per i vincitori del Concorso finalizzato a diventare dirigenti scolastici ma assegnazione a dirigenti scolastici subito dopo la prova orale. In altre parole, i vincitori di Concorso ovvero coloro i quali supereranno la prova orale saranno assunti e poi ammessi a frequentare il corso di formazione. La modifica apportata in corsa si pone l’obiettivo di avere i nuovi dirigenti scolastici già dal 1° settembre ...

ANCODIS : sottoscritto CCNL Dirigenti scolastici - e i loro Collaboratori? : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa ANCODIS in merito alla notizia dell’avvenuta sottoscrizione dell’intesa per il rinnovo del CCNL relativo ai Dirigenti Scolastici. ANCODIS: Soddisfatti i DS… ma non dimentichiamo i loro Collaboratori Né il MIUR né le OO.SS. – dall’istituzione dell’autonomia scolastica – hanno posto l’attenzione al tema della governance della scuola come se in una scuola tutto ...

Scuola - maxi aumento per i presidi : ufficializzato rinnovo contratto Dirigenti scolastici : maxi-adeguamento contrattuale in vista per gli oltre 7mila dirigenti scolastici italiani. Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ di oggi, sabato 15 dicembre, l’altra notte all’Aran è stata raggiunta l’intesa sul rinnovo di contratto che riconoscerà ai presidi un aumento di 460 euro netti. L’aumento entrerà in vigore dalla busta paga di gennaio 2019. Come effetto combinato dell’incremento del 3,48% e ...

È stata firmata la bozza del nuovo contratto dei Dirigenti scolastici : È stata firmata la bozza del nuovo contratto dei dirigenti scolastici, cioè dei presidi, che prevede, tra le altre cose, un aumento dello stipendio mensile di 135 euro. Prevede anche l’equiparazione della parte fissa dello stipendio a quello degli altri

I ricorrenti Dirigenti scolastici 2011 aspettano una soluzione politica : Riceviamo in Redazione e pubblichiamo una lettera riguardante i ricorrenti del Concorso DS 2011. Ecco il testo integrale della missiva. La lettera: “I ricorrenti dirigenti scolastici 2011 aspettano una soluzione politica” “Gentile Direttore, a seguito del sempre più ingarbugliato iter emendativo per il riconoscimento di un corso di 80 ore a favore dei ricorrenti al concorso DS 2011 e alla decisione della Corte Costituzionale di ...

Contratto Dirigenti scolastici : settimana decisiva per il rinnovo : Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo del Contratto dei Dirigenti Scolastici, almeno questo sarebbe il loro auspicio. L’ARAN ha fatto sapere che vuole riaprire ufficialmente le trattative su questa tematica, trattative bruscamente interrotte in precedenza. Ha anche anticipato di un giorno la data di convocazione per discutere e definire alcuni importanti aspetti evidenziatisi durane la fase precedente contrattuale. ...

Concorso Dirigenti scolastici : le materie da studiare per arrivare preparati : E’ stata pubblicata la bozza del decreto riguardante il bando del Concorso dirigenti scolastici. All’interno del documento, anche alcune menzioni circa gli argomenti da studiare. Ricordiamo che i posti per gli aspiranti DSGA è pari a numero 2004. Questi 2004 sono i posti disponibili che (come informa Orizzonte Scuola) si supponga rimangano vacanti negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21. Concorso dirigenti scolastici: ...

Dirigenti scolastici : primo si al Concorso riservato ricorrenti 2011 - news 8/12 : Un emendamento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 è passato alla Camera dei Deputati; contiene una misura per il superamento di situazioni di precariato a seguito del vuoto normativo. In questo caso la proposta del forzista D’Attis trova spazio nella manovra in corso di definizione la settimana prossima in Senato. Il tema a cui l’emendamento fa riferimento ha rappresentato fino ad ieri una vera e propria criticità nel ...

Dirigenti scolastici - cambia il reclutamento : semplici concorsi per titoli ed esami : Ultime notizie a proposito del sistema di reclutamento futuro dei Dirigenti scolastici: si indiranno dei semplici concorsi per titoli ed esami, questa la principale novità contenuta nell’art. 24 del Decreto semplificazioni. La Tecnica della Scuola pubblica il documento integrale del decreto (mai visionato in precedenza) dopo la sua approvazione il 15 ottobre 2018 in Consiglio dei Ministri. I nuovi Dirigenti scolastici verranno reclutati ...

Ai Dirigenti scolastici riconosciuta RIA : nuova vittoria dell’avv Marotta : La sentenza favorevole alla RIA ai Dirigenti Scolastici – Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Pasquale Marotta volto ad ottenere il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a favore dei Presidi assunti mediante procedura concorsuale. Gli stessi, oggi, subiscono una decurtazione stipendiale derivante dal mancato riconoscimento della carriera svolta precedentemente come ...