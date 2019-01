10 SPA experience da provare

vanityfair

: ? PERCORSO COLOR BEAUTY ? SPA EXPERIENCE #53 Percorso rigenerante per i tuoi capelli e per il benessere della tua… - charmeparrucchi : ? PERCORSO COLOR BEAUTY ? SPA EXPERIENCE #53 Percorso rigenerante per i tuoi capelli e per il benessere della tua… - GlobalHotelNtwk : #Michelin-starred Chef and Restaurateur, Fabio Trabocchi to Unveil Fiola at Dopolavoro Venezia, an Exclusive Epicur… - Primadonna_SpA : Con i nostri SUPER SALDI ti facciamo volare direttamente al Settimo Cielo! Pronta per una shopping experience da so… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) A tutti piace ‘staccare la spina’ e ritagliarsi momenti di relax. Poi ci sono le SPA addict come noi: dal bagno turco alle saune di tutti i tipi e temperature, abbiamo provato praticamente qualsiasi ambiente presente in un centro benessere. Qui ti proponiamo le esperienze più particolari e piacevoli – anche se non si può rendere perfettamente l’idea di qualcosa che ha comunque una forte componente emozionale, è un po’ come raccontare un film, non è esattamente la stessa cosa – e ti diciamo anche dove si possonoIl bagno di vapore con cristalloterapia. Tutti, bene o male, siamo stati in un bagnoturco. La stranezza, in questo caso, è entrare e trovarci dentro un’ametista alta più di un metro. In mezzo alla stanza piena di vapore, sembra un miraggio, ti coglie di sorpresa ma poi ti incuriosisce. Avverti subito che ha un potere molto forte e te ne rendi conto col passare dei ...