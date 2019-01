Golf | PGA Tour 2019 | Adam Svensson al comando del Sony Open in Hawaii con un primo giro

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas all’assalto del Sony Open in Hawaii - Patton Kizzire difende il titolo : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio il Sony Open in Hawaii, primo appuntamento full-field del calendario del PGA Tour 2019. La scorsa settimana, sempre nell’arcipelago statunitense, ha aperto infatti la stagione il Sentry Tournament of Champions, riservato soltanto ai vincitori dell’anno passato. Saranno invece ben 245 i Golfisti che si contenderanno il titolo sul par 70 del Waialae Country Club ...

Golf - PGA Tour 2019 : Xander Schauffele trionfa grazie ad un ultimo round da sogno. 27° Francesco Molinari : grazie ad un sontuoso ultimo round da -11 Xander Schauffele risale la classifica aggiudicandosi il Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), tappa d’esordio del PGA del nuovo anno. 8 birdie, 2 eagle ed un solo bogey permettono all’americano di imporsi nella kermesse riservata ai vincitori di tornei della passata stagione. -23 (269 colpi) lo score complessivo ottenuto sul percorso par 73 del Kapalua ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland allunga al Sentry Tournament of Champions - indietro Francesco Molinari (21°) : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, primo torneo del 2019 per il PGA Tour, in scena sull’isola di Maui, alle Hawaii (Stati Uniti d’America). Sul par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort sono presenti soltanto quei giocatori capaci di conquistare un successo sul circuito americano nello scorso anno. Quando restano diciotto buche da giocare, lo statunitense Gary Woodland ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland da solo al comando del Sentry Tournament of Champions - Molinari 17° : La stagione del PGA Tour riprende con il tradizionale appuntamento riservato ai vincitori di tornei dell’annata appena trascorsa. Spazio dunque al Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti). Al termine del secondo round troviamo al comando Gary Woodland. L’americano, dopo un solido giro da -6, ...

Golf - PGA Tour – Sentry Tournament of Champions : scatta Gary Woodland - sale Francesco Molinari : Nel Tournament of Champions il leader ha tre colpi di margine su McIlroy, DeChambeau e su Tway Francesco Molinari, 17° con 144 (73 71, -2) colpi, ha recuperato cinque posizioni nel secondo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. E’ passato a condurre con 134 (67 67, -12) Gary ...

Golf - PGA Tour – Kevin Tway leader dopo il giro iniziale del Sentry Tournament of Champions : Francesco Molinari 22° : Nel Tournament of Champions Dustin Johnson, Justin Thomas e Gary Woodland al secondo posto Francesco Molinari è al 22° posto con 73 (par) colpi dopo il giro iniziale del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. E’ al vertice con 66 (-7) Kevin Tway, seguito a un colpo da Dustin Johnson, ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Sentry Tournament of Champions comanda Kevin Tway - Francesco Molinari 22° : Dopo alcune settimane di pausa tornano a riempirsi i green del PGA Tour con il Sentry Tournament of Champions, che apre l’anno Golfistico alle Hawaii, e precisamente sull’isola di Maui. Dopo il primo giro sul par 73 del Kapalua Resort (dei due percorsi viene utilizzato il Plantation Course), al comando c’è Kevin Tway: il trentenne dell’Oklahoma è autore di sette birdie e ha un colpo di vantaggio sul trio formato dai ...

Golf – Francesco Molinari al torneo campioni del PGA Tour : In campo otto tra i primi dieci del World Ranking, ci sarà anche Francesco Molinari Francesco Molinari riparte dal Sentry Tournament of Champions (3-6 gennaio), il torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si svolge al Plantation Course di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. L’azzurro torna in campo dopo le straordinarie imprese del 2018, in cui si è fregiato del primo major (Open Championship), ha vinto ...

Golf - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. European e PGA Tour - i 4 tornei Major : Quello che si sta per aprire è un 2019 che, nel panorama del Golf internazionale, vedrà alcuni importanti cambiamenti di calendario: su tutti, lo spostamento dello US PGA Championship da agosto a maggio, con l’effetto di rendere l’Open Championship ultimo Major dell’anno. Non siamo, però, di fronte all’unica variazione di calendario dell’anno: un torneo del WGC, il St. Jude Invitational, cambia sede spostandosi da ...

Golf - Francesco Molinari incomincia la stagione alle Hawaii : “Mi concentrerò sul PGA Tour”. I programmi dell’azzurro : Francesco Molinari incomincerà la prossima stagione al Sentry Tournament of Chicago, torneo alle Hawaii in programma dal 3 al 6 gennaio. Chicco, reduce da un’annata stratosferica con tanto di trionfo all’Open Championship e alla Ryder Cup, ha deciso di cimentarsi con questa competizione al caldo in una location da sogno, il miglior modo per riprendere confidenza con il green e con gli strumenti del mestiere. Il piemontese ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brian Harman e Patton Kizzire vincono il QBE Shootout in Florida : C’è un nome con cui Napoli, nella parte anglofona dell’estera, è conosciuta: Naples. Questa volta, però, parliamo di un’altra Naples che non si trova in Campania, ma in Florida, e si chiama proprio così: è la città in cui si è concluso il QBE Shootout, l’ultimo torneo del 2018 compreso nella nuova stagione del PGA Tour, che riprenderà all’inizio di gennaio. La coppia vincitrice del torneo è quella formata da Patton ...

Golf - PGA Tour 2019 : al QBE Shootout ancora tre coppie in testa dopo il secondo giro : Rimangono soltanto 18 buche per l’ultimo appuntamento del 2018 per il PGA Tour di Golf. Sul par 72 del Tiburon Golf Club di Naples in Florida (Stati Uniti) è andato infatti in scena nella notte italiana il secondo dei tre giri in programma per il QBE Shootout. Il torneo si disputa a coppie secondo una modalità particolare: dopo aver girato ieri con la formula dello scramble, i giocatori si sono affrontati nel round odierno secondo le ...

Golf - PGA Tour 2019 : tre coppie al comando del QBE Shootout al termine del primo round : Il PGA Tour si avvia alla conclusione per quel che riguarda il 2018. Spazio al QBE Shootout (montepremi 3,3 milioni di dollari), evento destinato a 12 coppie, Al termine del primo round, sul percorso par 72 del Tiburon Golf Club di Naples (Florida, Stati Uniti), troviamo al comando con lo score di -13 (59 colpi) i sodalizi composti da Kizzire/Harman, McDowell/Grillo e Na/DeChambeau. Fuori dal podio momentaneo con -11 List/Howell III, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm trionfa nell’Hero World Challenge! : Grazie ad un sontuoso ultimo round Jon Rahm si aggiudica l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). Lo spagnolo piazza un ottimo -7 nella tornata conclusiva staccando la concorrenza e chiudendo con lo score finale di -20 (268 colpi). Sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas l’iberico piega l’americano Tony Finau e l’inglese Justin Rose, congedatisi rispettivamente con i punteggi di -16 ...