Giappone | in crescita a novembre la spesa delle famiglie

Giappone : il governo rivede al ribasso le previsioni di crescita e inflazione : Tokyo, 18 dic 05:26 - , Agenzia Nova, - Il governo del Giappone ha annunciato oggi di aver rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'economia e dei prezzi al consumo per... , Git,

Giappone - prezzi dei servizi in crescita a ottobre : Oltre le attese i prezzi dei servizi in Giappon e a ottobre su anno, mentre tornano a crescere su mese. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica su base tendenziale un incremento dell'1,3% , in ...

Nintendo Switch : grande crescita delle vendite in Giappone grazie a Pokemon Let's Go : Sappiamo già che Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! hanno venduto oltre 600.000 copie in Giappone e 3 milioni di unità in tutto il mondo nella prima settimana. Tuttavia, come segnala Gamingbolt, anche le vendite hardware hanno subito una spinta considerevole. Secondo l'ultimo report di Media Create relativo alle vendite hardware e software Giapponesi, Nintendo Switch ha venduto oltre 200.000 unità la scorsa settimana in Giappone, una ...