Il volo libero in parapendio e deltaplano si appresta ad affrontare l' anno nuovo con

Elisabetta Gregoraci : "A Libero mi trovai bene. Se la Vento non voleva stare sotto al tavolo poteva dire di no" : Elisabetta Gregoraci ricorda a Vieni da me l’esperienza a Libero del lontano 2004 e risponde alle critiche rivolte da Flavia Vento a Teo Mammucari. prosegui la letturaElisabetta Gregoraci: "A Libero mi trovai bene. Se la Vento non voleva stare sotto al tavolo poteva dire di no" pubblicato su Gossipblog.it 02 gennaio 2019 16:40.