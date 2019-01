From Software svela nuovi dettagli su Dilapidated Temple | l' hub centrale di

Sekiro non supporterà il Multiplayer : Nuovi dettagli da From Software : L’uscita di Sekiro Shadows Die Twice si avvicina. In data odierna From Software ha svelato Nuovi dettagli sul gioco, anticipando che non è previsto il Multiplayer online. Nuove informazioni su Sekiro Shadows Die Twice Yasuhiro Kitao, Manager of Marketing e Comnunication presso FromSoftware ha dichiarato: L’assenza del Multiplayer ci ha permesso di ideare le aree di gioco con la massima ...

FromSoftware non ha intenzione di lavorare a un nuovo King's Field senza il coinvolgimento di Naotoshi Jin : Se non conoscete King's Field, storica IP di FromSoftware, non dovreste sentirvi necessariamente in colpa. Negli anni lo studio si è guadagnato una fama internazionale principalmente grazie alla serie Souls, nata con quel piccolo capolavoro di Demon Souls e proseguita con i tre capitolo di Dark Souls.La serie RPG King's Field, ideata da Naotoshi Jin e i cui episodi sono usciti tutti tra il 1994 e il 2006, ha un seguito molto minore rispetto agli ...