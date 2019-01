De Priamo | Raggi proceda a sgombero casa occupata madre Taverna

romadailynews

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Roma – “Chi la fa l’aspetti, proprio i grillini sempre cosi’ solerti a sbandierare il vessillo della trasparenza stavolta pagano dazio e vengono beccati in castagna”.“Sulla vicenda delladalladella senatrice grillina, che ci ha visto presentare in Campidoglio un’interrogazione in merito rimasta senza risposta dalla Giunta 5 Stelle, si e’ espresso il Tar rigettando il ricorso della famiglia che si era rivolta al Tribunale civile capitolino per opporsi all’ordinanza di decadenza”.“Adesso che tutto e’ chiaro, ovvero che non ci sono i presupposti per abitare in quell’alloggio popolare attendiamo che la sindacaallodellaabusivamente”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De, capogruppo di Fdi in Campidoglio.L'articolo ...