Un vibratore ha vinto e subito perso un premio al CES 2019

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Il marchingegno si chiama Osè, è stato prodotto dalla società Lora DiCarlo, e quest’anno risultava essere tra i vincitori del Consumer Electronics Show di Las Vegas, una delle più longeve fiere di elettronica del mondo, messa su per la prima volta nel 1967.La categoria nella quale Osè ha trionfato si chiama Innovation Awards, e non stupisce. Infatti trattasi di un prodotto altamente sofisticato, ideato con il supporto di un professore di ingegneria dell'Oregon State University specializzatosi in quello che è stato chiamato "mimetismo biometrico", in questo caso al servizio della stimolazione vaginale e clitoridea.Già, Osè è un, un sex toy, e per questo, a quanto pare, non esponibile in fiera. La comunicazione è giunta all’azienda tramite una mail di uno degli organizzatori ...