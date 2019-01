Turn 10 cerca sviluppatori per la prossima generazione di giochi Forza

eurogamer

: Turn 10 cerca personale da impiegare su giochi #ForzaMotorsport di prossima generazione. - Eurogamer_it : Turn 10 cerca personale da impiegare su giochi #ForzaMotorsport di prossima generazione. -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Stando a molte fonti, la console Xbox didovrebbe essere lanciata nel 2020. In preparazione di questo, molticome Rockstar Games stanno giàndoper lavorare su queste esperienze next gen, ma, a quanto pare, anche gli studi di Microsoft si stanno preparando. Recentemente, sul sito di10 Studios, i creatori del franchise diMotorsport, è comparso un annuncio di lavoro che menzione proprio la "" diMotorsport.Come sottolinea Windows Central, non è chiaro se questo annuncio si riferisca semplicemente al prossimo gioco per Xbox One, che percepiscono come un salto generazionale, o al lavoro su un'altra console. Tuttavia, chi otterrà l'incarico dovrebbe avere familiarità con la programmazione su Xbox One, Xbox 360 e PC.10 Studios di Microsoft, creatore dell'acclamato franchise di...