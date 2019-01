Nissan Leaf aumenta autonomia e potenza

Nissan - La Leaf diventa 3.Zero : La Nissan ha annunciato i primi dettagli della Leaf 3.Zero , una nuova versione dellelettrica che andrà ad sostituire il modello attualmente disponibile proponendosi anche nell'inedita variante e+ Limited Edition, con una maggiore autonomia e migliori prestazioni. Le modifiche principali di quest'ultima riguardano il motore elettrico e la batteria da 62 kWh (contro i 40 kWh della Leaf tradizionale). In Italia la Leaf 3.Zero è già ordinabile con ...

Università Roma Tre a "lezione" di Nissan Leaf : ... l'auto 100% elettrica a zero emissioni più venduta al mondo, con oltre 350.000 unità a livello globale . Nella visione di Nissan , il veicolo è sempre più 'intelligente' e in dialogo costante con il ...

Università Roma Tre a "lezione" di Nissan Leaf : ... delle zero emissioni e del comfort di guida.'Lo sviluppo della mobilità elettrica avrà un impatto determinante sull'economia italiana, perché in grado di innescare una vasta gamma di filiere ...

Nuova Nissan Leaf NISMO RC : La Nuova Nissan LEAF NISMO RC, auto da corsa elettrica con una potenza massima e un’erogazione di coppia più che raddoppiate rispetto alla versione precedente e sviluppata da NISMO , ha fatto il suo debutto il 2 dicembre sul circuito del Fuji in occasione del NISMO Festival, accanto alla Nuova monoposto di Formula E. Con il […] L'articolo Nuova Nissan LEAF NISMO RC sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

Nissan PRESENTA LA NUOVA LEAF NISMO RC : NISSAN prevede di produrre sei LEAF NISMO RC da diffondere in varie parti del mondo, per garantire agli appassionati di motori un'esperienza all'insegna della potenza e delle emozioni. Propulsione ...

Nissan Leaf Nismo RC : l’auto elettrica si trasforma in un missile da corsa [FOTO] : La nuova Leaf Nismo RC si presenta come un’auto elettrica da corsa capace di integrare tutte le tecnologie dei veicoli elettrici Nissan La nuova Nissan Leaf Nismo RC, auto da corsa elettrica con una potenza massima e un’erogazione di coppia più che raddoppiate rispetto alla versione precedente, è stata presentata oggi a Tokyo presso Nissan Crossing, nel quartiere di Ginza. Sviluppata da Nismo , la divisione sportiva di Nissan specializzata ...

Nissan Leaf - Svelati i dettagli della Nismo RC : La Nissan ha diffuso le prime informazioni relative alla Leaf Nismo RC, che sarà presentata ufficialmente nel corso del week end al tradizionale appuntamento del Nismo Festival sui circuito del Fuji.Sei esemplari della show car da competizione. Come già accaduto per la prima generazione nel 2011, anche la seconda serie della Leaf è stata letteralmente trasformata dai tecnici della Nismo in un modello elettrico da competizione senza limitazioni ...