“Le 50enni sono troppo vecchie | non si possono amare” Bufera sullo scrittore Yann Moix

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) “Le”, è (giustamente) stato criticato per via di questa frase. Più che criticato, è finito in una vera e propria. Loè da sempre un amante delle provocazioni ma stavolta è andato decisamente oltre. In una intervistaa Marie Claire ha detto: “Vi dico la verità, a 50 anniincapace di amare una donna di 50 anni. La trovovecchia”. Apriti cielo, dopo questa frase è successo di tutto.Maha continuato: “Il corpo di una donna a 25 è fantastico, a 50 non ha nulla di straordinario”.lo ha detto senza pensare alle conseguenze e ha anche ammesso di avere una passione smodata per le donne asiatiche, siano esse cinesi, coreane o giapponesi. Ma le sue parole, naturalmente, nonpassate inosservate. E il popolo femminile si è sentito in dovere di controbattere. Ha cominciato Marina Fois, ...