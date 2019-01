Fernando Aiuti e quel bacio che sconfisse l' ignoranza sull' Hiv

È scomparso Fernando Aiuti - l’immunologo della lotta all’Aids : L’immunologo Fernando Aiuti, studioso di fama internazionale e pioniere della ricerca e della lotta contro l’Aids, è morto a Roma, dove era ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli. Come riportano Ansa e fonti di stampa, che citano un comunicato del Policlinico, il professore era ricoverato presso il reparto di Medicina generale “per il trattamento di una grave cardiopatia ischemica da cui era da tempo affetto e che lo aveva ...

Morto Fernando Aiuti - immunologo anti Aids : la procura apre un’indagine : Il famoso immunologo che si è battuto contro l’emarginazione dei malati di Aids era ricoverato al Gemelli. L’ospedale afferma che il luminare sia caduto dalle scale. Per la polizia accorsa sul posto alle 11,20 si tratta di un gesto volontario

morto Fernando Aiuti : quel bacio coraggioso che aprì gli occhi all'Italia : ... @GiuliaGrilloM5S, January 9, 2019 Anche la ministra della salute Giulia Grillo ha espresso il suo cordoglio a mezzo social per la morte del noto immunologo: 'La scienza oggi piange un grande uomo: ...

Addio a Fernando Aiuti - l’immunologo che combatteva l’Aids : «Fernando Aiuti, per la nostra generazione, è stato fondamentale. Quel bacio ha liberato vite comunicando Scienza». È solo una delle tante frasi di ringraziamento che sono apparse sul web alla notizia della morte dell’immunologo Aiuti. Aveva 83 anni ed era ricoverato al policlinico Gemelli. https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1082999097697681409 Secondo quanto riporta l’ospedale, il medico è stato ritrovato a terra in seguito a una caduta ...

Morto Fernando Aiuti. Il suo bacio foto simbolo per l’Italia che aveva paura dell’Aids : Addio all’immunologo Fernando Aiuti, pioniere della lotta all’Aids. Fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids), era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: è Morto a 83 anni. Aiuti, deceduto nella tarda mattinata di oggi, 9 gennaio, avrebbe perso la vita “per le complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza”, spiega in ...

Morto Fernando Aiuti - immunologo anti Hiv : la procura apre un’indagine : Il famoso immunologo che si è battuto contro l’emarginazione dei malati di Aids era ricoverato al Gemelli. L’ospedale afferma che il luminare sia caduto dalle scale. Per la polizia accorsa sul posto alle 11,20 si tratta di un gesto volontario

Roma - morto al Gemelli il noto immunologo Fernando Aiuti : ipotesi suicidio : Mondo della medicina in lutto per l'improvvisa scomparsa di Fernando Aiuti, il noto immunologo italiano fondatore dell'Anlaids, l'Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids. Aiuti, infatti, era noto per la sua storica battaglia contro questa malattia. Nato a Urbino nel 1935, Aiuti è stato professore ordinario di Medicina Interna presso all'Università "La Sapienza" di Roma. Ha diretto anche la Scuola di Specializzazione in Allergologia, ...

Morto Fernando Aiuti - immunologo della lotta all'Aids. «Caduto dalle scale» : Nel 1991 fece il giro del mondo la foto che lo immortalava mentre, durante un congresso in cui si discuteva delle cause di contagio dell'Aids, baciò sulla bocca una donna sieropositiva per dimostrare ...

Roma - muore al Gemelli Fernando Aiuti - l'immunologo della lotta all'Aids : ipotesi suicidio : Malato da tempo, si indaga sulla caduta dal quarto piano dell'ospedale Romano. Sulla dinamica sono in corso accertamenti della Procura. Rosaria Iardino, la donna sieropositiva che il professore baciò in bocca: "Grazie Fernando, per alcuni di noi sarai eterno"

Fernando Aiuti - trovato morto l'immunologo anti Aids : indaga la Procura : Fernando Aiuti è morto a Roma al Policlinico Agostino Gemelli. l'immunologo aveva 83 anni ma sul suo decesso è stato aperto un fascicolo di indagine dalla Procura e non si esclude si sia trattato di un suicidio. Secondo quanto riporta l'ospedale Aiuti è stato ritrovato a terra in seguito a una cadut

Rosaria Iardino su Fernando Aiuti : "Non dimenticherò mai il mio uomo del bacio - grazie per il tuocontributo alla lotta all'Aids" : "È morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l'uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro L'Aids". Questo il commento postato su Twitter da Rosaria Iardino, la donna sieropositiva da anni attiva nella sensibilizzazione contro il virus, protagonista dell'episodio del 1991, quando alla Fiera di ...

Morto a Roma immunologo Fernando Aiuti : ANSA, - Roma, 9 GEN -E' Morto a Roma l'immunologo Fernando Aiuti. Sul decesso, avvenuto in ospedale, la Procura ha aperto un'inchiesta nella quale non si esclude l'ipotesi del suicidio. Aiuti era ...

Addio all'immunologo Fernando Aiuti - pioniere della lotta contro l'Aids : deceduto stamane al Policlinico Gemelli il professor Fernando Aiuti, immunologo, 83 anni, fondatore dell`Anlaids, Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids,. Secondo quanto si è appreso a ...

Roma : morto professor Fernando Aiuti - tra ipotesi anche suicidio : Roma – Questa mattina e’ morto il professor Fernando Aiuti, famoso immunologo dell’Universita’ di Roma La Sapienza nato a Urbino 83 anni fa. Il decesso e’ avvenuto a causa “delle complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza” del Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato. Lo fa sapere il nosocomio capitolino. Il professore era in cura presso ...