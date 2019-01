Concorso scuola Dsga | le faq del Miur | per la domanda c' è tempo sino al 28 gennaio

Vincitori Concorso scuola secondaria : quanto guadagneranno : Il concorso per docenti, il cui bando è atteso nel 2019, sarà svolto con modalità differenti rispetto al passato, come delineato nella Legge di bilancio 2019. Le novità Per il concorso su posti comuni, ad esempio, ci saranno due prove scritte di cui la seconda atta a verificare i saperi nelle discipline antropo-psico-pedagogica e metodologie e tecnologie didattiche. Tale prova dovrà essere svolta anche da coloro che sono esentati dal ...

Concorso scuola 2019 : come partecipano gli ITP? : La legge di bilancio 2019 modifica il DL 59/2017, modificando di fatto l’accesso ai ruoli per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il nuovo sistema prevede il Concorso e il percorso di un anno di formazione iniziale e prova. Quali sono i requisiti per i docenti ITP per partecipare al Concorso? Concorso, i requisiti ITP fino al 2024/2025 Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) fino al 2024/2025, partecipano al Concorso ...

Servono 200 Dsga in Veneto - la Cisl Scuola prepara ad affrontare il Concorso : Per accedere al concorso è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio : laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio ...

Concorso scuola infanzia : nuove posizioni aperte : Pubblicato il 28 dicembre 2018 sul sito internet del Comune di Milano, il bando di Concorso relativo a 51 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di istruttore dei servizi educativi – categoria C – per l’ambito scuola dell’infanzia. Il termine di consegna della domanda è prevista per il 28 gennaio 2019. I posti messi a selezione nel bando di Concorso scuola infanzia sono subordinati all’esito negativo ...

Concorso pubblico per insegnante scuola dell’infanzia e asilo nido del Comune di Venezia : Il Comune di Venezia indice un Concorso pubblico per la formazione di due graduatorie per supplenze presso asili nido e scuole dell’infanzia comunali. Le assunzioni avverranno a tempo indeterminato e saranno full-time e part-time. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 27 dicembre 2018. Le graduatorie riguarderanno: insegnante scuola dell’infanzia, categoria C e educatore asilo nido, categoria ...

Scuola : 42mila domande per il Concorso straordinario - almeno dieci anni per assumere tutti : Al termine della giornata del dodici dicembre sono risultati ben 42 mila i docenti iscritti per partecipare al concorso, chiamata anche sanatoria, per la Scuola dell'infanzia e della primaria ma, stando ai calcoli, per molti insegnanti si preannuncia una lunga attesa per il ruolo; si pensa addirittura che potranno passare anche dieci anni. Vediamo nel dettaglio i numeri e le informazioni utili da sapere. Lombardia, Lazio e Piemonte: boom di ...

Scuola - Concorso regionale DSGA : 451 posti in Lombardia : Tutto pronto per il concorso per diventare direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) che si svolgerà su base regionale. Infatti l'11 dicembre scorso è stato convocato il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) allo scopo di discutere e formulare un parere in merito al concorso DSGA 2018. Chiari sono i requisiti richiesti per partecipare a tale concorso: è necessario il possesso di una laurea (Vecchio Ordinamento, ...

Scuola - Concorso ordinario infanzia e primaria 2019 : previste tre prove : Oggi 12 dicembre 2018 è l'ultimo giorno utile per presentare domanda per il concorso straordinario finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato dei docenti della Scuola dell'infanzia e primaria. Il requisito base per l'accesso a tale concorso straordinario sono i due anni di servizio nelle scuole statali, pertanto, gli aspiranti docenti che non rientrano nel requisito delle due annualità dovranno aspettare l'uscita del bando ordinario. Il ...

Concorso straordinario primaria e infanzia : intervista al responsabile MSA scuola : Ultime notizie sul Concorso straordinario primaria e infanzia. Ecco per i lettori l’intervista al Prof. Luciano Scandura, responsabile MSA settore scuola. L’intervista al Prof. Scandura di MSA Settore scuola sul Concorso straordinario primaria e infanzia Il Miur ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Le domande potranno essere presentate su Istanze on line ...

Scuola - Concorso infanzia e primaria ultime notizie : chiarimenti Miur sulla riserva : I docenti immessi in ruolo con riserva per effetto di sentenze hanno diritto a far valere la riserva anche ai fini del concorso straordinario infanzia e primaria. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ ha riportato la risposta pubblicata sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione in merito ad una FAQ. La precisazione del dicastero di Viale Trastevere riguarda proprio quegli insegnanti che sono stati assunti con la clausola ...

Concorso straordinario scuola infanzia e primaria : buone possibilità in Toscana e Veneto : Dallo scorso lunedì 12 novembre è iniziata la fase di presentazione delle domande al Concorso straordinario per gli aspiranti docenti dell'infanzia e primaria. Il termine ultimo per presentare tale domanda è previsto per il 12 dicembre alle ore 23:59. In molti potrebbero chiedersi in quale Regione sia più conveniente inviare la domanda, dato che i docenti che parteciperanno al Concorso straordinario saranno inseriti in una graduatoria regionale ...

Scuola - Concorso ordinario da 10183 posti in arrivo - ultime notizie : sarà boom assunzioni nel 2019 per la PA : Il settore dell‘istruzione si candida a diventare protagonista assoluto delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione nel prossimo 2019. A riportare la notizia il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ (numero odierno di lunedì 19 novembre) che sottolinea come, accanto al concorso straordinario già bandito per le insegnanti di Scuola dell’infanzia e primaria – il quale però non prevede posti predeterminati a bando, ...