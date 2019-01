Cadde dal balcone mentre festeggiava l' inizio dell' anno | morto oggi il 22enne pescarese

abruzzo24ore.tv

: @rekotc L'albero dal verde melograno, cadde loro in testa, li soccorremmo invano. - _Fartzilla : @rekotc L'albero dal verde melograno, cadde loro in testa, li soccorremmo invano. - LucianoBonazzi : @ParnassusV @emanuelefiano La foto di sinistra è tratta dal sito - nmirotti : @rumba_magica @ammaiFiamma @OfficialGattara @__Hubble__ @vincef_ @AnnaToniolo @uscitemigattiny @trueDariaMorgen… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Pescara - Non ce l'ha fatta ildi Pescara che la notte di Capodera caduto da unal secondo piano di una palazzina di Città Sant'Angelo (Pescara), dove stava festeggiando insieme ai fratelli e alle loro fidanzate. Il ragazzo èall'ospedale di Pescara. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il giovane in questi giorni è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma le sue condizioni erano disperate e non ci sono stati miglioramenti. Stamani, diagnosticata la morte encefalica, è partito il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale è stato certificato il decesso. Verrà ora avviato l'iter per l'eventuale prelievo degli organi. Degli accertamenti si sono occupati i Carabinieria Stazione di Città Sant'Angelo ea Compagnia di Montesilvano (Pescara). La caduta, secondo ...