Xylella | Coldiretti | già 1 | 2 miliardi di danni | “serve un deciso cambio di passo”

(Di martedì 8 gennaio 2019) Sono saliti a 1,2provocati dal diffondersi dellafastidiosa, il batterio che provoca il rapido disseccamento dell’olivo, che avanza inesorabilmente ed si è estesa su 770.000 ettari di terreno in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando fu data la prima segnalazione di anomali disseccamenti su un appezzamento di olivo. E’ quanto emerge dallo studio “Salvaolio” dellapresentato in occasione della manifestazioni degli agricoltori scesi in piazza a Roma all’indomani dell’approvazione della manovra per chiedere le misure necessarie per salvare gli uliveti italiani. A questo punto serve undi passo con risorse per gli agricoltori colpiti e le necessarie “eradicazioni chirurgiche” che – ha affermato il presidente dellaEttore Prandini – se fossero state fatte prima avrebbero risparmiato ...