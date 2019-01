Siria | raid su ultimo bastione Isis

Israele - con i raid aerei in Siria Netanyahu inizia la sua campagna elettorale : Neanche una settimana dopo l'annuncio americano del rompete le righe in Siria. Neanche ventiquattr'ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate in Israele (fissate per il 9 aprile, sette mesi prima della scadenza naturale). I raid aerei nella notte di Natale dei caccia bombardieri con la stella di David in Siria hanno una valenza che va ben oltre l'aspetto militare. Quei raid sono, al tempo stesso, un messaggio lanciato a Washington, Mosca, ...

Siria - raid aereo israeliano avvenuto mentre si atterravano aerei di linea - : Israele conduce raid aereo in Siria mentre negli aeroporti di Damasco e Beirut stavano atterrando alcuni aerei di linea. Lo riferisce il ministero della Difesa russo. Tra gli aerei di linea, esposti ...

Raid Siriano contro "nemici" a Damasco : 23.36 Le difese anti-aeree dell'Esercito siriano hanno aperto il fuoco contro non meglio precisati 'obiettivi nemici in volo', intercettandoli vicino all'aeroporto della capitale siriana, Damasco. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Sana. Non si precisa la nazionalità dei 'nemici'. Secondo testimoni citati da media arabi, sarebbero state udite due forti esplosioni nella zona.

Siria : ong - 43 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - BEIRUT, 16 NOV - Almeno 43 persone, per lo più donne e bambini, sono rimasti uccisi in un bombardamento della coalizione a guida Usa contro una delle ultime roccaforti dell'Isis nell'est della ...

In Siria ancora vittime civili per i raid della coalizione americana - : La coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha bombardato con l'aviazione il villaggio di al-Bukaan nell'est della provincia Siriana di Deir-ez-Zor: 40 civili sono rimasti uccisi, riferisce ...

Siria : ong - 18 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Almeno 18 civili, tra i quali 8 minori, sono stati uccisi in raid aerei compiuti dalla Coalizione anti-Isis a guida americana nell'est della Siria, secondo quanto riferito dall'...

