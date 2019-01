‘Schedature al Consiglio di Sanità’ | è giusto rilevare se ci sono conflitti di interesse

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) Prendo spunto dall’attacco al ministro della Salute Giulia Grillo dopo che è trapelato un documento interno al M5S che presentava delle indicazioni su componenti delSuperiore della Sanità destituito a inizio dicembre.Non entro nel merito, ma mi premecome credo occorresse invece “annotare” fra i 30 membri destituiti il nome di Napoleone Ferrara in aperto conflitto difra Stato e aziende farmaceutiche. Altro che politica. Tanto ho fatto e ho scritto, dalle righe di questo mio spazio, sul caso Avastin-Lucentis, ancora aperto, per il quale la sanità italiana ha buttato miliardi di euro per due farmaci a costi differenti e con effetti sovrapponibili. Il signor Ferrara non ha mai dato spiegazioni, in qualità di inventore delle due molecole, a Beatrice Lorenzin che lo ha nominato per merito nel Css. Per la verità non ha mai risposto nemmeno alla Grillo fino al ...