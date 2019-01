Jack Black ha aperto un canale YouTube dedicato ai videogiochi

Jack Black : dopo l'apertura del canale YouTube sui videogiochi carica il primo video - ma non è quello che tutti si aspettavano : Come probabilmente già saprete il celebre attore comico Jack Black ha aperto qualche giorno fa il suo personalissimo canale YouTube a tema videogiochi, e come riporta Dualshockers ha finalmente caricato il suoi primo video.Ebbene, Jack Black si sì tuffato nel mondo dei videogiochi, ma nello specifico in quello dei giochi vintage, in particolare si parla di flipper. Il primo video dell'attore è infatti intitolato "A House with a Pin in the ...

79 secondi di video e 1 - 8 milioni di iscritti : Jack Black fa il botto su YouTube : Jack Black entra nel mondo di YouTube con un canale dedicato anche e soprattutto ai videogiochi. La notizia decisamente molto sorprendente di alcuni giorni fa non era di certo passata inosservata e a quanto pare anche gli utenti sono decisamente molto interessati ai contenuti che ogni venerdì sbarcheranno su Jablinski Games.Mentre i contenuti latitano, il canale è già ora molto probabilmente da record. Al momento i video pubblicati sono ...

Vela - Sydney-Hobart 2018 : Wild Oats rimonta nel finale e vince davanti a Black Jack e Comanche : Wild Oats XI riscatta la cocente delusione della passata edizione e si aggiudica la vittoria della Sydney-Hobart 2018, una delle regate veliche oceaniche più complesse ed importanti del mondo. La barca australiana di proprietà della famiglia Oatley ha avuto la meglio su Black Jack e Comanche al termine di una delle gare più equilibrate della storia della manifestazione, con i primi quattro maxi racchiusi in 42 minuti all’arrivo. ...

Jack Black si dà al gaming su YouTube e sfida PewDiePie : screenshot YouTube Jack Black apre un canale YouTube dedicato al gaming lanciando il guanto di sfida ai grandi autori del genere. L’attore ha annunciato tramite un video il suo arrivo sulla piattaforma sul suo canale Jablinski Games, con aggiornamenti settimanali, annunciando che diventerà più popolare di Ninja e di PewDiePie, due autorità riconosciute nel settore del gaming. L’appuntamento sarà ogni venerdì e le promesse in descrizione al ...

L'attore Jack Black entra nel mondo di Youtube con un canale dedicato al gaming : Nel corso degli anni sono molte le celebrità che sono approdate su Youtube con canali totalmente separati dalle loro carriere principali, basti pensare a Victoria Beckham, Reese Witherspon e Will Smith. Ora sembra sia arrivato il momento anche per il noto attore comico Jack Black.Come riporta The Verge, Black ha annunciato il lancio del suo canale Jablinski Games qualche giorno fa, dichiarando di voler superare (in quanto a visibilità) pezzi ...

Vela - Sydney-Hobart 2018 : Comanche ancora in testa - ma Black Jack ed Infotrack risalgono : Prosegue la 74ma edizione della Sydney-Hobart, importantissima competizione velica che in pratica come ogni anno chiude il calendario dell’anno solare. La gara, scattata poco più di 24 ore fa, vedrà le prime imbarcazioni tagliare il traguardo questa notte, appena sotto i due giorni di navigazione. Sono infatti 628 le miglia nautiche da coprire in totale ed al momento sono ancora in gara ben 81 concorrenti: in testa, come da pronostico, ed ...

Vela - Sydney-Hobart 2018 : Comanche e Wild Oats XI favorite per il successo - Black Jack e Ichi Ban outsider di lusso : Domani prenderà il via la 74esima edizione della Sydney-Hobart, una delle regate veliche oceaniche più importanti e complesse del calendario. La gara comincerà come di consueto alle ore 13.00 del giorno di Santo Stefano (alle ore 3.00 della notte in Italia) dal porto di Sydney e si concluderà ad Hobart dopo un percorso di 628 miglia nautiche (più di 1100 chilometri) in cui la flotta si dirigerà dal sud-est dell’Australia verso ...

BlackJack della Meloni - avrebbe la maggioranza nel Centrodestra : Se da un lato nello scenario politico italiano pesa l'assenza del PD e della sinistra che fa registrare di nuovo il suo biglietto di non pervenuto, a Destra c'è chi ha tessuto la sua tela. Mentre il Cavaliere infatti viene richiamato in tribunale, con i suoi che lo tormentano, Salvini è tenuto in scacco dai 5 stelle che premono sul tema Giustizia, l'Onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha avuto mani libere, e ora il vuoto ...

Metodi per vincere giocando a BlackJack : Tra le tante attrattive dei giochi da casinò live e online, il Blackjack è diventato nel tempo uno dei giochi di carte più acclamati e conosciuti in tutto il mondo, tanto da avvicinarsi perfino al blasone e alla mitologia che da sempre contraddistingue il poker in tutte le sue varianti possibili. Merito di questo successo è dovuto sicuramente a un gioco che conta su alcune regole capaci di attirare diverse tipologie di giocatori, come l’aurea di ...