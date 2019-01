Corea Nord | Kim in visita in Cina

Corea del Nord - Kim Jong-un in visita in Cina su invito Xi Jinping : Il leader NordCoreano Kim Jong-un si trova in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Lo ha reso noto l'agenzia di Stato di Pyongyang Kcna. La visita durerà fino al 10 gennaio e, spiegano i ...

35 anni di Kim Jong-un - 10 cose sul leader nordCoreano (anche se non sappiamo se sono vere) : LA DATAL’INFANZIALE PASSIONILE UCCISIONIL’AGIOGRAFIAI CAPELLILE DONNEIL BINOCOLO E IL RESTO DELL’ARMADIOIL SUDUSA AMICI O NEMICI?La pettinatura non è cambiata, il peso, delle due, è salito ancora, ma l’abito non è quello con cui siamo abituati a vedere Kim Jong-un. Il leader nordcoreano si è presentato al suo paese, in tv, pe il discorso di inizio anno in abiti occidentali: giacca e cravatta al posto dell’abituale cappotto scuro o della camicia ...

Il dittatore nordCoreano in Cina per 4 giorni - Kim invitato dal presidente Xi : Il dittatore nordcoreano ha lasciato Pyongyang per una visita in Cina dove e' stato invitato dal presidente Xi Jinping e dove si fermera' per quattro giorni, fino al 10 gennaio. La notizia e' stata ufficializzata da Pyongyang e di Pechino dopo che un misterioso treno era stato visto attraversare la frontiera tra Corea del Nord e Cina dalle autorita' di Seul. Kim Jong-un e' accompagnato dalla moglie Ri Sol Ju e da altri funzionari di stato. La ...

Trump ha parlato dei negoziati con la Corea del Nord - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti che i negoziati di Washington e Pyongyang vanno bene. "Abbiamo un buon dialogo con la Corea del Nord", ha detto Trump. "Se non ...

Ancora nessuna traccia dell’ex ambasciatore nordCoreano a Roma : Un disertore porge mano al diplomatico : “Amico vieni a Seul” : "Amico, vieni in Corea del Sud". Thae Yong Ho, ex vice ambasciatore della Corea del Nord in Gran Bretagna, nel 2016 ha disertato e ha trovato rifugio in Corea del Sud. Ora, con una lettera aperta pubblicata sul proprio blog, si rivolge a Jo Song-gil, reggente dell'ambasciata di Pyongyang a Roma che ha fatto perdere le proprie tracce a novembre. "Non ho modo di contattarti direttamente, quindi ti mando una lunga lettera sul mio blog, che leggi ...

SPARITO DIPLOMATICO NORD Corea/ "Qualcuno continua a volere la guerra" : Fuga dalla NORD COREA: ieri l'intelligence di Seul ha fatto sapere che un DIPLOMATICO di Pyongyang in Italia ha chiesto asilo politico in occidente

Il diplomatico nordCoreano scomparso - l’uomo dei rapporti con la Fao che custodisce i segreti del regime : Poco si conosce di Jo Song-gil: ambasciatore ad interim della Corea del Nord a Roma di cui non si hanno notizie dall’inizio di novembre, ma che secondo l’intelligence di Seul - solo poche settimane prima di concludere l’incarico - avrebbe chiesto asilo in un «Paese occidentale». Quarantotto anni, Jo è arrivato a Roma - con la moglie, forse anche co...

Diserta l’ambasciatore nordCoreano a Roma : “Ha chiesto asilo politico in Occidente” : È un caso la scomparsa di Jo Song-gil, reggente dell’ambasciata della Corea del Nord in Italia. l’ambasciatore, 48 anni, nel nostro Paese da tre, secondo notizie diffuse dalla stampa della Sud Corea e confermate da ambienti parlamentari di Seul, «ha Disertato» ad inizio novembre, a pochi giorni dalla scadenza del mandato e dal conseguente rientro a...

L'ambasciatore nordCoreano - forse - ha una vita nuova : ... Kang Myung Do , dice al Wall Street Journal che 'la defezione di diplomatici è un colpo fatale per Kim Jong-un, perché possono far trapelare notizie sulla sua personalità e la sua politica estera'. ...

Il giallo dell’ambasciatore della Corea del Nord in Italia scomparso nel nulla : (foto: Pyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images) L’ex ambasciatore NordCoreano in Italia avrebbe chiesto asilo politico ad un “imprecisato Paese occidentale“. La notizia arriva dal quotidiano sudCoreano JoongAng Ilbo, che si avvale di fonti interne alla diplomazia di Seul per raccontare quella che, se confermata, sarebbe una diserzione in grado di mettere in imbarazzo i piani alti del governo di Pyongyang. La vicenda Jo ...

Ex ambasciatore nordCoreano chiede asilo politico all'Italia : Ha deciso di non tornare in Corea del Nord Jo Song-gil, ambasciatore in Italia, dopo la sua sostituzione lo scorso 20 novembre e di chiedere l'asilo politico all'Italia verso "Un non precisato paese occidentale"Seul ha confermato la notizia che in queste ore un ex ambasciatore nordcoreano avrebbe disertato e deciso di non tornare a Pyongyang dopo la sua sostituzione. Era "incaricato d'affari", ora ha chiesto l'asilo politico all'Italia chiedendo ...