romadailynews

: Campidoglio, record di arrivi negli Aeroporti di Roma conferma crescita flussi turistici… - romadailynews : Campidoglio, record di arrivi negli Aeroporti di Roma conferma crescita flussi turistici… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Quasi 49 milioni di passeggeri sono transitati nei duedinel 2019. Si tratta di unstorico, ottenuto in particolare con ladello scalo di Fiumicino che ha avuto un incremento del 4,9% rispetto al 2017, e che giunge come un’ulterioredel forte aumento deiverso la Capitale riscontrato nell’ultimo anno.“Voglio esprimere grande soddisfazione per il consistente aumento di passeggeri registratoscalini – dichiara la Sindaca Virginia Raggi – e il plauso alla societàdi, al suo management e ai dipendenti per l’ottima performance, cheil primato del sistema aeroportualeno su scala nazionale”.L'articolodidinella Capitale proviene daDailyNews.