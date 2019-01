Si torna a scuola | ma i bambini si trovano al freddo e in aule sporche Accade a Vernole

Rientro a scuola con qualche chilo in più : i consigli dei pediatri per tornare in forma dopo le feste di Natale : La Befana è volata via a bordo della sua scopa e con lei sono finite le vacanze di Natale. I giorni di festa hanno portato ai bambini i tanto sospirati regali ma anche qualche chilo di troppo. Merito (o colpa) dell’alimentazione sregolata di queste due settimane di festività. La Società Italiana di pediatria Preventiva e Sociale fornisce utili consigli per tornare sui banchi in forma e per “rimettere in sesto” l’intestino del ...

Dopo le festività natalizie si torna sui banchi della scuola di Amici di Maria de Filippi : Terminate le festività, allievi pronti a riprendere le lezioni nella scuola di 'Amici di Maria de Filippi' con la striscia quotidiana in onda dal 7 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 13:50, in ...

Scuola - ministro Bussetti torna su sostegno e inclusione scolastica : L‘Istat ha pubblicato un rapporto intitolato ‘L’inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell’offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno‘, relativo all’anno scolastico 2017/2018. I dati che emergono da tale rapporto mettono in evidenza come meno di una Scuola su tre risulta accessibile agli alunni disabili: dal punto di vista geografico, appare evidente, inoltre, come al nord la situazione risulti più accettabile ...

Scuola - si torna ai concorsi ma restano beffati precari e docenti non stabilizzati : Teleborsa, - "Approvata l'ennesima riforma della Scuola che allontana l'Italia dall'Europa ". La denuncia arriva dal sindacato della Scuola Anief , sulla base del previsto ritorno ai concorsi inserito ...

Scuola - si torna ai concorsi ma restano beffati precari e docenti non stabilizzati : "Approvata l'ennesima riforma della Scuola che allontana l'Italia dall'Europa ". La denuncia arriva dal sindacato della Scuola Anief , sulla base del previsto ritorno ai concorsi inserito nella ...

Una Gara di Natale (per tornare a scuola senza problemi) : Sono iniziate le vacanze per centinaia di migliaia di studenti italiani. A poche ore dal suono dell’ultima campanella, l’unico pensiero va ai giorni di riposo, alle cene in famiglia, ai regali e alla sveglia libera. Le feste però passeranno velocemente e arriverà il momento di rimettersi sui libri e di prepararsi al rientro sui banchi di scuola. Compiti compresi. Per non perdere l’allenamento e per non rischiare di dover ...

Modena : la scabbia torna a colpire tra i banchi di scuola : Nuovi casi di scabbia sono stati registrati in due istituti scolastici della provincia di Modena. A essere colpiti sono stati due studenti entrambi minori. Il fatto è stato segnalato dall'Azienda Usl di Modena. Trattandosi di una malattia infettiva, sono subito state messe in allerta le due rispettive famiglie, come prevedono i protocolli. La scabbia rappresenta un evento molto raro, basti pensare che lo scorso 9 novembre, poco più di un mese ...

Nella scuola di Lodi torna il sereno - famiglie e associazioni festeggiano la sentenza : Dopo il verdetto del Tribunale di Milano che ha giudicato 'discriminatorio' il regolamento che escludeva dai servizi scolastici agevolati circa 200 famiglie di stranieri -

Scuola - abusi presidi contro docenti : abolire chiamata diretta e tornare alle graduatorie : Lo scontro sulla riforma della Scuola in merito alle assunzioni dei docenti è iniziato e si svolge su diversi livelli. In primo luogo, tra dirigenti scolastici e docenti, ma anche tra i sostenitori della "Buona Scuola" e gli esponenti politici, in primis quelli del Movimento 5 Stelle, intenzionati a superare l'intero impianto del cambiamento adottato da Renzi qualche anno fa. Al centro della disputa il disegno di legge 763, già in discussione al ...

Scuola - a pulire tornano i bidelli : annunciate 12mila assunzioni : Un emendamento alla Legge di Bilancio approvato alla Camera dà il via libera alla gestione di nuovo interna delle pulizie dal 2020. I sindacati: "Un passo avanti, ma rischia di non garantire tutti i lavoratori che sino ad oggi erano occupati con gli appalti". I presidi favorevoli

Vacanze di Natale 2018 : il 21/22 dicembre l’ultimo giorno di scuola - poi si torna sui banchi il 7 gennaio : dicembre è ormai iniziato e mancano poche settimane all’inizio delle Vacanze di Natale 2018: l’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie sarà il 21 dicembre per chi non va a scuola il sabato, il 22 dicembre per chi invece termina il sabato la propria settimana didattica. Dopo la pausa natalizia, tutti gli studenti torneranno sui banchi il 7 gennaio. L'articolo Vacanze di Natale 2018: il 21/22 dicembre l’ultimo ...

California - si torna a scuola dopo roghi : 04.1 I ragazzi residenti nelle aree flagellate dall'incendio Camp Fire, in California, torneranno lunedì a scuola. Si tratta di circa 32mila studenti in totale. A causa delle molte scuole danneggiate, le lezioni in molte aree si terranno in edifici pubblici e chiese messe a disposizione. I bimbi delle elementari di Paradise, città completamente distrutta fuoco,saranno ospitati dalle scuole delle città limitrofe,spiega il Guardian, e ragazzi ...

Scuola - a Trieste si torna all'antico Obbligatori crocefisso e grembiuli : Ritorno all'antico nelle scuole di Trieste. D'ora in poi il crocefisso sarà esposto in tutti gli spazi didattici e gli alunni dovranno indossare i grembiulini. Tetto del 30% alle iscrizioni dei bambini stranieri Segui su affaritaliani.it

Scuola - a Trieste si torna all'antico Obbligatori crocefisso e grembiuli : Ritorno all'antico nelle scuole di Trieste. D'ora in poi il crocefisso sarà esposto in tutti gli spazi didattici e gli alunni dovranno indossare i grembiulini. Tetto del 30% alle iscrizioni dei bambini stranieri Segui su affaritaliani.it