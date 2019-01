Estero; Gabon, tra sogno qualificazione e colpo di Stato

lanotiziasportiva

: = #Gabon: possibile golpe, i militari leggono un messaggio alla radio = - Agenzia_Italia : = #Gabon: possibile golpe, i militari leggono un messaggio alla radio = - filippo898 : RT @Agenzia_Italia: = #Gabon: possibile golpe, i militari leggono un messaggio alla radio = - la_vancy : RT @Agenzia_Italia: = #Gabon: fallito il #golpe, arrestati gli insorti = -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) L’esultanza di Pierre-Emerick Aubameyang dopo un goal con l’ArsenalÉ di oggi la notizia di un tentativo didiin, piccolodell’Africa equatoriale confinante con Camerun e Repubblica Centrafricana.Da quanto si apprende dalle agenzie (tra tutte segnaliamo Reuters), questa mattina un commando militare capeggiato dal tenente Kelly Ondo Obiang, ha occupato la sede della radio pubblicaese, la Radio Televisionaise (RTG), dove ha letto un messaggio alla nazione nel quale accusava il presidente Alì Bongo Ondimba di non essere più in grado di guidare il Paese. Il comando militare si é nominato Movimento Patriottico delle Forze di Sicurezza e ha chiesto alle caserme della capitale e dellointero di insorgere contro il governo.Dopo poche ore peró ha parlato Guy-Bertrand Mapangou, portavoce del governo, che ha precisato che non vi é ...