5G | eSports e smart speaker i trend del prossimo anno tecnologico

eSports - arrivano i joystick per gli smartphone? Il nuovo studio della Microsoft! : Cross-play, cross-platform e così via. Sono questi gli argomenti che ultimamente hanno girovagato per il web, senza mai trovare pace. Microsoft ha voluto portare un po’ di equilibrio, annunciando infatti un grande progetto. La famosissima azienda sta lavorando al prototipo di un controller per smartphone che possa essere utilizzato per i titoli Xbox. Ecco la dichiarazione ufficiale! Controller per smartphone e tablet nel futuro dell’umanità! «I ...