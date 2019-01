Vanno al bar dopo la rapina e i carabinieri li arrestano

ilgiornale

(Di domenica 6 gennaio 2019)aver rubato lo smartphone a un ragazzo, stavano andando al bar ma sono stati arrestati dai. È successo a Roma e i duetori sono un egiziano di 19 anni e un tunisino di 36 anni, entrambi incensurati.Idel Nucleo Radiomobile di Roma li avevano fermati per un normale controllo, proprio mentre i due stavano per entrare in un bar in via dei Giureconsulti. La reazione dei due uomini è stata però inaspettata: nel tentativo di eludere il controllo, hanno cercato di aggredire i militari.I successivi accertamenti svolti con idella Compagnia Roma San Pietro hanno permesso di comprendere cosa abbia scatenato nei due una reazione così violenta. La Centrale Operativa aveva infatti inviato poche ore prima una pattuglia della Stazione Roma Madonna del Riposo in via Domenico Tardini, all"angolo con via di Santa Bernadette, poco distante da piazza dei ...