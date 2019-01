Trivelle | è guerra aperta tra ambientalisti e governo Tre i fronti | nuovi permessi | air

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019)di ricerca per gas e petrolio che fanno infuriare il Movimento No Triv; il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che fa alcune precisazioni in merito alla notizia (che smentisce) di 18 pareri favorevoli che il suo dicastero avrebbe rilasciato in un solo giorno; ancora repliche e controrepliche. Sotto il fronte, se il 2018 si è chiuso in piena polemica, il nuovo anno non è partito secondo i migliori auspici. L’ultimo ‘caso’ riguarda tredi ricerca nel mar Ionio e due concessioni di coltivazione (una nuova e una proroga) in provincia di Ravenna. I No Triv accusano ildel cambiamento di non aver cambiato proprio nulla rispetto al passato. E mentre il ministro Costa invita a Roma comitati e associazioni per discutere di alcuni temi scottanti, ad accendere gli animi sono le dichiarazioni del sottosegretario al Mise con delega all’Energia Davide Crippa, ...