San Antonio batte Memphis

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

NBA - quattro vittorie in fila per San Antonio : battuta anche Memphis : San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 108-88 Tutto facile per gli Spurs che proseguono nel loro momento positivo, raccogliendo la quarta vittoria consecutiva battendo senza troppi problemi in casa i ...

Basket - Nba : Harden rilancia Houston - San Antonio stoppa Toronto : NEW YORK - Non ha tradito le attese la rivincita della scorsa finale di Western Conference del campionato Nba. Spettacolo ed emozioni alla Oracle Arena dove Houston piega Golden State per 135-134 all'...

NBA - Kawhi Leonard e i fischi di San Antonio : 'Sapevo a cosa andavo incontro' : Per la prima volta da quando Kawhi Leonard è partito direzione Toronto, gli Spurs sono riusciti a togliersi una soddisfazione. Almeno quella di batterlo al suo primo ritorno in Texas, visto che sul ...

NBA - DeMar DeRozan : tripla doppia e vittoria nel ritorno di Leonard a San Antonio : San Antonio Spurs-Toronto Raptors 125-107 Non poteva scegliere partita più adatta DeMar DeRozan per mettere a referto la prima tripla doppia della sua carriera. "Gli avevo detto che era giunto il ...

NBA - i San Antonio Spurs battono i Celtics. Harden show : 43 punti e tripla doppia : NEW YORK, STATI UNITI, - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 ...

NBA : Danilo Gallinari vince il derby senza LeBron - San Antonio battuta in volata a Denver : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 118-107 Lou Williams. Se esiste una partita che può raccontare meglio di altre il suo impatto, le sue doti e la sua capacità di incidere, difficilmente ne troverete ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 dicembre) : ai Clippers il derby di Los Angeles - sconfitte per San Antonio Spurs e Toronto Raptors : Ben dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Nella sfida cittadina tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, successo esterno per la formazione di Danilo Gallinari grazie ad un incontenibile Lou Williams. Sconfitta invece per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sul campo dei Denver Nuggets. Cade anche Toronto, superata a sorpresa dagli Orlando Magic, mentre Oklahoma City vince con qualche difficoltà a Phoenix. Vittorie anche ...

Un posto al sole anticipazioni : ANTONIO AVERSanO sarà GERARDO - il figlio di… : Lunedì 31 dicembre 2018 Un posto al sole non va in onda, dunque ritroveremo la soap partenopea di Rai 3 martedì 1° gennaio 2019 con un doppio episodio quasi monografico: eh sì, si tratterà di una puntata quasi interamente dedicata a Mariella Altieri (Antonella Prisco) e ai personaggi a lei collegati. Un posto al sole anticipazioni: MARIELLA, quando nascerà suo figlio? Ecco la data! La trama la conoscete già: sarà la puntata in cui Guido ...

Paura a Giulianova - Ignoto tenta di Bruciare l'Altare di Sant'Antonio : Teramo - Incredibile ciò che è accaduto a Giulianova (Te) il giorno di Natale una volta finita la Santa Messa. Un Ignoto avrebbe, infatti, atteso che la chiesa di Sant'Antonio rimanesse vuota per dare fuoco alla tovaglia che ricopre l'altare di legno, nel chiaro intento di bruciarlo. Fortunatamente l'unico testimone che si trovava ad entrare in chiesa in quel momento ha messo in fuga l'Ignoto piromane ed è ...

Basket - Nba : San Antonio e Clippers ok - Toronto sbanca Miami in rimonta : WASHINGTON - Due su due. Danilo Gallinari e Marco Belinelli tra i protagonisti delle vittorie dei Los Angeles Clippers e dei San Antonio Spurs. I texani, 19-16, battono Denver, 21-11, 111-103 e ...

NBA - San Antonio Spurs - pioggia di triple e vittoria contro Minnesota : 17 punti di Belinelli : San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 124-98 Gli Spurs sono guariti già da un po', anche se in attacco i texani stanno migliorando partita dopo partita per chimica, intesa e precisione, come ...

Basket - Nba : Belinelli e San Antonio sorridono - Houston decolla con il record : NEW YORK - Arrivano segnali di riscossa importanti da San Antonio e Houston, due delle franchigie più accreditate nella Western Conference Nba. Continua infatti la risalita degli Spurs, che travolgono ...