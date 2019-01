Sampdoria | gran colpo per il calcio virtuale | ingaggiato Balckarrow 89 | è il numero uno

Iachini - il grande ex : 'Io sogno la Sampdoria' : Genova - Da quando Beppe Iachini , dopo avere conquistato la promozione in serie A, è stato 'liberato' dalla Sampdoria, per scelta dell'allora ds Pasquale Sensibile,, l'ha ritrovata sul proprio ...

Lazio-Sampdoria - Inzaghi : “Grande partita. I numeri sono schiaccianti” : Lazio-Sampdoria, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato del pareggio subito da parte della Sampdoria: “C’è grande dispiacere per i ragazzi che hanno fatto una grande partita, i numeri sono schiaccianti. Mi rammarica il fatto che una partita così la devi vincere. Siamo stati […] L'articolo Lazio-Sampdoria, Inzaghi: “Grande partita. I numeri sono ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Sampdoria? Per vincere servirà una grande partita» : Vedo una squadra in crescita e con grande voglia" La cronaca Classifica Serie A Serie A Bologna Sampdoria Inzaghi Tutte le notizie di Bologna Per approfondire

Calciomercato : Bologna - Genoa e Sampdoria tentano il grande colpo in attacco [NOME e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma le squadre del massimo torneo italiano continuano la preparazione in vista della ripresa. Si avvicina l’inizio del Calciomercato e tre club che si candidano ad essere grandi protagonisti sono Bologna, Genoa e Sampdoria. Il momento in campionato non è entusiasmante, le ultime partite possono essere considerate deludenti e le posizioni soprattutto di Juric ed ...

Giampaolo dichiara amore alla Sampdoria - alla ricerca della “grande bellezza” : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha rivelato di non avere alcuna intenzione di andar via dal club doriano prima della scadenza contrattuale Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni de La Repubblica della sua permanenza nel club doriano. Il rapporto tra le parti è destinato a durare ancora a lungo ed a quanto pare il tecnico non intende lasciare il club nonostante le richieste giunte da diversi top ...

Sampdoria - Osti : 'Defrel sta facendo molto bene - ci può dare una grande mano' : Carlo Osti , direttore sportivo della Sampdoria , ha parlato di Gregoire Defrel a Sky Sport prima della sfida contro la Roma : 'Sta facendo molto bene, sono convinto che potrà dare ancora moltissimo. Viene da un periodo in cui ha giocato poco, ha patito qualche infortunio, adesso ha ...

Sampdoria-Torino 1-4 : granata padroni a Marassi - doppietta di Belotti e gol di Iago Falque e Izzo : GENOVA - Una vittoria al sapore d'Europa per il Torino che espugna il Ferraris sconfiggendo la Sampdoria 4-1 grazie anche alle reti di Belotti e vola in classifica al sesto posto. Blucerchiati ...