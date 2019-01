Como | contro l' Ambrosiana occorre ribadire la propria forza

NORD vs SUD/ Lo scontro che fa Comodo a chi vuole spartirsi il Mediterraneo : Il dibattito sull'autonomia regionale differenziata avviene nel momento peggiore: incertezze politiche ed economiche ne amplificano gli aspetti distorsivi

Sonia Bruganelli - il messaggio straziante a Elena Santarelli e a suo figlio GiaComo che lotta contro il tumore : Sonia Bruganelli ha mandato un messaggio commovente ma forte alla sua amica Elena Santarelli. Con un post sul suo profilo Instagram , la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una foto nella quale è in ...

“As Roma ha un rapporto distorto con la stampa” : l’incontro col direttore del Sole e l’accredito negato alla radio sComoda : I vertici di una società di calcio, quotata in borsa, hanno percorso 570 chilometri “per lamentarsi” di un articolo con il direttore del principale quotidiano economico italiano. Gli stessi avallano il diniego dell’accredito stampa a una radio nazionale per come ha trattato l’inchiesta giudiziaria della Procura di Roma su Eurnova e i presunti episodi corruttivi legati all’iter autorizzativo dello stadio di Tor di Valle. Lo certifica l’Ordine dei ...

Ankara - treno contro loComotiva : 9 morti : Provvisorio il bilancio dello scontro tra un treno ad alta velocità e una locomotiva per la manutenzione delle rotaie

Vladimir Luxuria contro Rai3 / 'Saltata la mia puntata di Alla Lavagna! Forse perché certi temi sono sComodi?' : Vladimir Luxuria attacca Rai 3 con un lungo post pubblicato su Twitter. 'Saltata per la seconda volta l'ospitata a Alla Lavagna! certi argomenti scomodi?'

Amici - GiaComo Eva si scaglia duramente contro i giochetti di Giordana e Mameli : 'Prima di fare il prof...' : La diciottesima edizione di Amici è iniziata ufficialmente con la puntata di sabato 1 dicembre e a tenere banco, oltre alle esibizioni, ci sono anche le prime tensioni. In particolare, protagonisti ...

E' iniziato il contro alla rovescia per ChoComodica 2018 : Scalda i motori la macchina organizzativa della kermesse più golosa dell'anno: ChocoModica 2018. Emanata l'ordinanza sulla viabilità nei 3 giorni

Giordana Angi contro GiaComo Eva e il tenore Alberto nel daytime di Amici del 3 dicembre (video) : Dopo la puntata andata in onda sabato 1 dicembre in cui è stata formata ufficialmente la classe, nel daytime di Amici del 3 dicembre i ragazzi tornano nella scuola per pianificare la settimana e chiarire su alcuni fraintendimenti. I capitani delle due squadre formate dalla produzione sono Giordana e Tish, composte nel seguente modo: nella prima squadra Mameli, Giusy, Giordana, Alessandro Casillo, Marco, Daniel e Anna Maria; nella seconda ...