Zola a Morata | si abitui alle pressioni

Zola punge Morata : 'Gioca nel Chelsea - non al Brighton...' : 'Deve abituarsi alle pressioni, è il nostro centravanti e dal 9 del Chelsea tutti si aspettano sempre tanto. Gioca nel Chelsea , non nel Southampton o nel Brighton, con tutto il rispetto'. Gianfranco ...

Calciomercato Milan - Zola striglia Morata. Rossoneri alla finestra : Calciomercato Milan, MORATA strigliaTO A LONDRA- L’esperienza londinese di Alvaro Morata non sta andando certamente secondo le aspettative iniziali. L’attaccante spagnolo in maglia Chelsea non è riuscito quasi mai a esprimersi ai suoi livelli durante l’anno e mezzo di militanza in Premier League, e nemmeno con Maurizio Sarri l’ex Juventus e Real Madrid è stato […] L'articolo Calciomercato Milan, Zola striglia ...