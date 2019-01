Reddito | ecco chi ne ha diritto | andrà anche a stranieri residenti da 10 anni

Ecco la bozza : Reddito anche a stranieri residenti da 10 anni - carcere fino a sei anni per chi froda. Quota 100 al via dal 1° aprile : Sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per il reddito di cittadinanza e Quota 100. E' quanto emerge da una bozza del provvedimento intitolato "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica" che l'ANSA è in grado di visionare. Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani in condizione di ...

Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo agli italiani». Ma nella bozza si dice altro Ecco a chi sarà dato : i requisiti|I criteri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni

Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo per gli italiani». Ma c’è il giallo stranieri Ecco a chi sarà dato : i requisiti|I criteri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni

Reddito di cittadinanza - ecco i requisiti per chiederlo | Scheda : l'assegno varia in base al nucleo familiare : La bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza riporta norme in molti casi simili al Reddito di inclusione, ma con tetti più alti per il beneficio economico. ecco analogie e differenze

Reddito di cittadinanza - ecco a chi spetta e a quanto ammonta l'assegno : Un Reddito annuo inferiore a 6mila euro se si vive da soli o a 12.600 euro a fronte di una coppia con quattro figli minori: il Reddito di cittadinanza non si guarderà solo all'Isee, come per l'attuale ...

Pensioni - confermato anche nel 2019 il blocco degli aumenti : ecco tutti gli scaglioni di Reddito : Con l'approvazione della legge di bilancio, scatta anche nel 2019 il blocco all'aumento delle Pensioni in base all'incremento dell'inflazione. Dopo la manovra approvata dal Parlamento, è stato ...