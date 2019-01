NBA | Kanter shock | “non andrò a Londra | Erdogan potrebbe farmi uccidere”

NBA - Kanter shock : "Non vado a Londra - rischio che Erdogan mi faccia uccidere" : "Non andrò con la mia squadra a Londra , perché se lo facessi correrei il rischio di essere assassinato. Non potrò svolgere il mio lavoro a causa di quel maniaco lunatico del presidente ". Con queste ...

NBA – Kanter fa il ‘bullo’ con Booker : la risposta della stella dei Suns gli chiude la bocca! [FOTO] : Enes Kanter attacca Devin Booker su Twitter: la risposta del talento dei Phoenixs Suns gli chiude la bocca e fa il giro dei social La sfida tra Knicks e Suns giocata al Madison Square Garden qualche giorno fa ha lasciato dietro di sé qualche strascico polemico. Enes Kanter e Devin Booker non si sono risparmiati, dandosi battaglia non solo in campo ma anche sui social. Il centro turco ha postato una foto di Booker con una ‘L’ gigante fra le ...

NBA – Le accuse di Enes Kanter : “Nike non mi dà un contratto perchè ha paura del regime Erdogan” : Il centro dei New York Knicks, Enes Kanter, riapre la polemica legata al suo mancato contratto di sponsorizzazione con Nike: il turco dà la colpa alla paura del brand per le ripercussioni di Erdogan Essere il centro titolare dei New York Knicks, giocare al Madison Square Garden, il più importante palazzetto del basket americano, in una delle piazze economicamente (e non solo) più prestigiose degli USA… e non avere un contratto di ...