Inter-Milan per Milinkovic | ' A gennaio non lascia la Lazio'

Fifa vs Uefa - Boban : "Fair Play Finanziario va cambiato"/ Zorro attacca - "blocca crescita club Milan e Inter" : Boban , Fifa, attacca la Uefa: 'Fair Play Finanziario va cambiato, rischia di bloccare la crescita di club come Milan e Inter'. Il 'messaggio' a Ceferin

Ultrà morto a Milano - Interrogato il tifoso pentito : 'Sì alla scarcerazione' : Luca Da Ros, l'ultras dell'Inter arrestato nei giorni scorsi nell'inchiesta sugli scontri del 26 dicembre scorso prima della partita Inter-Napoli, ha ribadito oggi davanti ai pm in un interrogatorio ...

Scontri a Milano - Da Ros Interrogato dai pm. Il legale : "Ha nuovi dettagli" : iniziato da poco all'interno del carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di fronte ai pm di Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta sugli Scontri tra ultrà del 26 dicembre prima ...

Supercoppa Juve-Milan - Kyenge chiede l’Intervento di Salvini : “Il regolamento per assistere alla Supercoppa italiana del calcio discrimina le donne ed è doveroso per il governo e gli organismi sportivi non assecondare questa vergogna. Non capisco Salvini, non sono d’accordo con lui: oggi è al governo, è ministro dell’Interno e vicepremier, non basta dire ‘io alla partita non ci vado’, non abbiamo bisogno di spot, basta fare campagna elettorale. Non è che non ha delle ...

Supercoppa Juve-Milan - Giorgia Meloni chiede l’Intervento della Farnesina : “Visto che i vertici del nostro calcio non ci riescono, sia la Farnesina a fare chiarezza: il ministero degli Esteri si assuma la responsabilita’ di comunicare se le donne, in occasione della Supercoppa italiana che si disputera’ il 16 gennaio in Arabia Saudita, non saranno ammesse da sole allo stadio o se invece saranno ammesse solo in un settore separato da quello degli uomini. Mi hanno riferito di un’ulteriore ...

Boban avverte Uefa : 'Fair Play finanziario blocca Milan e Inter' : 'Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play finanziario - ha affermato Boban in un'itervista concessa alla Gazzetta dello Sport …

Boban : 'Fair Play Finanziario da cambiare - club come Milan e Inter devono poter investire' : ... "Se non si pongono dei correttivi, Inter e Milan faranno fatica a rimettersi al passo " ha dichiarato l'ex campione croato a La Gazzetta dello Sport " Vale per loro, come per tutti quei club che ...

Boban : 'Fair Play Finanziario da cambiare - Milan e Inter devono investire' : A tal proposito il croato ha dichiarato quanto segue alla Gazzetta dello Sport: « Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play Finanziario, Inter e Milan faranno fatica a rimettersi al ...

Fair Play Finanziario - le dichiarazioni preoccupanti di Boban su Inter e Milan : “Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play Finanziario Inter e Milan faranno fatica a rimettersi al passo. Vale per loro, ma ovviamente anche per tutti quei club che hanno l’ambizione di competere per i massimi traguardi”. Sono le importanti dichiarazioni di Zvonimir Boban, oggi braccio destro di Gianni Infantino alla Fifa, Intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”. “Non posso che ...

Boban : "Il Fair Play Finanziario va cambiato : così si blocca la crescita di club come Inter e Milan" : "Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play Finanziario - ha affermato Boban in un'itervista concessa alla Gazzetta dello Sport - squadre come Inter e Milan faranno fatica a rimettersi ...

Boban : “Il FPF va cambiato : a Inter e Milan vanno concessi investimenti” : Il vicesegretario della Fifa Zvonimir Boban attacca sul Fair Play Finanziario: «Chi porta soldi freschi nel mondo del calcio non può che produrre effetti positivi per tutto il sistema». L'articolo Boban: “Il FPF va cambiato: a Inter e Milan vanno concessi investimenti” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio e soldi - Boban tuona : “il Fair Play Finanziario va rivisto - sennò club come Milan e Inter non cresceranno mai” : Il vice segretario Fifa ha analizzato la situazione relativa al Fair Play Finanziario, puntando il dito contro il sistema attuale Fa discutere e al tempo stesso limita gli acquisti: si tratta del Fair Play Finanziario, ormai diventato un vero e proprio spauracchio per i club europei. Pareggio di bilancio per non rischiare pesanti sanzioni, questo il fulcro di una norma che molte società puntano a rispettare, a volte con scarsi risultati, ...

Boban : 'Fair-play finanziario da correggere - così blocca Inter e Milan. Koulibaly? La gara andava sospesa' : Zvonimir Boban non ha mai avuto peli sulla lingua e, anche ora che è vicesegretario generale della Fifa, dice chiaramente quello che pensa. Lo ha fatto anche parlando alla Gazzetta dello Sport , in un'Intervista in cui si schiera contro l'attuale sistema del Fair-play finanziario deciso dall'Uefa: ' Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play finanziario Inter e Milan ...

Tifoso Interista morto - l’ipotesi della procura di Milano : investito da una o due auto di ultras del Napoli : investito da una o da due auto guidate da tifosi napoletani che si stavano avvicinando a San Siro e sono state bloccate dall’agguato dei tifosi nerazzurri: potrebbe esser morto così Daniele Belardinelli, l’ultras del Varese ucciso il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter-Napoli. È questa l’ipotesi concreta su cui si stanno concentrando le indagini della procura di Milano e della Digos, anche alla luce degli ...