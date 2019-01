Huawei Mate 20 X | con il suo display da 7 | 2 pollici | si affaccia in Europa | è in vendita

Huawei Mate 20 Pro si aggiorna insieme ad Honor Play - che riceve Android 9 Pie : Fin dal primo istante è apparso chiaro come Huawei Mate 20 Pro fosse di gran lunga il top di gamma migliore di sempre uscito dagli stabilimenti di Shenzhen L'articolo Huawei Mate 20 Pro si aggiorna insieme ad Honor Play, che riceve Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Sensazionale Huawei Mate 30 Pro : primi rumors sulla fotocamera : Vi sorprendereste nel vedere Huawei Mate 30 Pro presentare cinque fotocamere posteriori? Gli ultimi leak si pongono proprio in questa direzione, come annunciato dall'ultimo brevetto depositato presso il China National Intellectual Property Administration. La cover mostrata nel render che vi proponiamo in chiusura di articolo risulta contraddistinta da un grosso foro posteriore di forma rettangolare, in cui sembra entrare molto più del ...

La cover di Mate 30 lascia immaginare cinque fotocamere - mentre Huawei vara cambiamenti radicali : L'occasione per immaginare il top di gamma lontano è di quelle ghiotte: il tema non è la fantasia di qualche appassionato ma un elemento firmato Huawei L'articolo La cover di Mate 30 lascia immaginare cinque fotocamere, mentre Huawei vara cambiamenti radicali proviene da TuttoAndroid.

Rinnovata EMUI 9 su Huawei Mate 20 e 20 Pro con firmware 171 : migliorano le foto e non solo : La doppietta HuaweiMate 20 e 20 Pro non smette mai di stupire. EMUI 9 (e naturalmente Android 9 Pie) già in dotazione sui due device si rinnova con un firmware ora in distribuzione: si tratta del pacchetto 171 nuovo di zecca, appena segnalato su Huawei Central e che risulta essere non una comune patch di sicurezza o almeno non solo quella ma introduce miglioramenti di rilievo al tgelefono. Il pacchetto EMUI 9 specifico per i due Huawei Mate ...

Huawei Mate 20 Pro in arrivo nei nuovi colori Comet Blue e Fragrant Red : Dalla Cina arriva la notizia del possibile imminente lancio di due nuove colorazioni di Huawei Mate 20 Pro. Ecco cosa sappiamo di loro L'articolo Huawei Mate 20 Pro in arrivo nei nuovi colori Comet Blue e Fragrant Red proviene da TuttoAndroid.

Nuovo anno e nuovo look per il Huawei Mate 20 Pro : due colorazioni trapelate : Il Huawei Mate 20 Pro si rifà il look con l'inizio del 2019. Nonostante il telefono sia stato lanciato solo in ottobre, con il nuovo anno, subisce un restyling con due nuove colorazioni molto particolari che non mancheranno di dare un nuovo impulso alle vendite, pure abbastanza notevoli riferite a tutta la serie Mate 20 lanciata in autunno (ben 5 milioni di esemplari in poche settimane a fine 2018). Il Huawei Mate 20 Pro, attualmente, è ...

Primo fuori tutto 2019 con il volantino Unieuro : Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Mate 10 Lite scontati : Anno nuovo, smartphone nuovo, magari da scovare nel volantino Unieuro che, con il suo fuori tutto nella winter edition, mette in promozione più smartphone ed in particolare quelli di fascia media, più o meno recenti che consentono di non spendere un patrimonio ma con ottimo rapporto qualità/prezzo. Come spesso in quest'ultimo periodo in questo segmento di mercato, la fa da padrone il brand Huawei con il dispositivo P20 Lite, Mate 20 Lite ma ...

Scoppiettante aggiornamento Huawei Mate 20 Lite 138 : non solo patch di dicembre ma 3 miglioramenti : Il Huawei Mate 20 Lite termina questo 2018 con un aggiornamento nuovo di zecca, con build 138 che non solo migliora la sicurezza del dispositivo con la correzione delle vulnerabilità del mese di dicembre ma porta con se anche 3 nuovi plus da non sottovalutare. Il firmware in questione ha appena fatto capolino in Europa nelle ultime ore, come sottolinea la fonte Huawei Blog ed ecco di seguito spiegate le novità incluse con l'update. Il peso ...

Android 9.0 Pie Beta disponibile per Huawei P10 - P10 Plus - Mate 9 - Honor 9 e altri : Huawei ha iniziato a rilasciare la versione open Beta di Android 9 Pie per Huawei P10, P10 Plus, Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro, Honor 9 e altri L'articolo Android 9.0 Pie Beta disponibile per Huawei P10, P10 Plus, Mate 9, Honor 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 28 dicembre : LG G7 - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri : oggi sono in offerta LG G7, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi MI MIX 2, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 28 dicembre: LG G7, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Brusca accelerazione per EMUI 9 su Huawei Mate 9 : dal 27 dicembre segnalazioni in Italia : Ci sono alcune notizie sorprendenti, ma allo stesso tempo molto interessanti oggi 27 dicembre per tutti coloro che sono ancora in attesa dell'aggiornamento Android Pie ed EMUI 9 ottimizzato su Huawei Mate 9. Contrariamente a quanto vi abbiamo riportato qualche giorno fa, con alcune indiscrezioni che erano emerse in Rete, infatti, oggi bisogna prendere atto del fatto che sia disponibile il pacchetto software tanto invocato dal pubblico, in ...

Huawei P30 Pro : confermate le quattro fotocamere posteriori : Ogni sensore fotografico avrà una funzione differente: quello principale servirà a scattare l'immagine, il secondo sarà un teleobiettivo con zoom ottico 10x , prima volta nel mondo degli smartphone,, ...

Mate 20 e Mate 20 Pro - la produttività con i top di gamma Huawei - Il comparto fotografico : Nel frattempo abbiamo partecipato a diversi eventi e conferenze in giro per il mondo, l'ultima in ordine temporale alle Hawaii. Come sempre accade in queste occasioni, la nostra esigenza è stata ...