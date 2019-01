Decreto sicurezza | Centoz | non mi piace | ma lo applico Aosta - La riduzione

Pizzarotti contro il Decreto sicurezza : "Ma non farò come Orlando" : Il sindaco di Parma, ex M5S, attacca Salvini: "decreto contro gli italiani. Ma non è giusto per un sindaco non rispettare una legge dello Stato. Il Movimento 5 Stelle? Ormai è il Movimento di Di Maio. ...

Il sindaco di Avola a favore del Decreto sicurezza Salvini : Il sindaco di Avola a favore del Decreto Sicurezza. Luca Cannata: “un testo migliorabile, ma necessario”

Sul Decreto sicurezza interviene anche Bagnasco : “Serve giudizio di coscienza”. E il Piemonte pensa a un ricorso : La polemica sul decreto sicurezza non si placa. Dopo la rivolta dei sindaci e il botta e risposta con il ministro Salvini oggi scende in campo anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Bagnasco. «Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza» dice. I sindaci «dovranno prendere le loro decisi...

Palermo - Sit-In contro il Decreto sicurezza - Orlando ritrova i suoi palermitani (VIDEO) : Palermo si unisce al proprio sindaco e grida contro il decreto sicurezza Nonostante il freddo e la pioggia si è affollata rapidamente piazza Pretoria, davanti al Municipio di Palermo, per il Sit-In, nato spontaneamente sui social, contro il decreto sicurezza nella parte che riguarda i migranti. Il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il governo mentre l’arcivescovo Corrado Lorefice invita a non rimanere in silenzio davanti a “disumani ...

Nel M5s riemergono i malumori per il Decreto sicurezza : riemergono i malumori dentro il M5s sul decreto sicurezza. La legge targata Matteo Salvini, che aveva agitato l'anima più ortodossa del Movimento e che ieri ha infiammato lo scontro con alcuni sindaci, Leoluca Orlando in testa, riapre il fronte delle critiche 5 stelle. Uno strappo che pesa e che fu certificato anche dalla 'presa di distanza' del presidente della Camera, Roberto Fico, che aveva scelto di non ...

Decreto sicurezza - Orlando a Toninelli : “Smetti di fare il pupo nelle mani di Salvini” : Continua la protesta dei sindaci. "Il porto di Palermo è aperto - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando al sit-in davanti al municipio contro il Decreto Sicurezza, dicendosi pronto ad accogliere i 49 migranti che si trovano in mare - E dico al ministro Toninelli la smetta di fare il pupo nelle mani dell'eversivo Salvini".Continua a leggere

Sicurezza - sit-in a Palermo : "No al Decreto". Digos all'Anagrafe. la questura smentisce : "La protesta dei sindaci è una boutade politica. Se ci saranno dei ricorsi che in via incidentale andranno alla Corte Costituzionale e sarà la Corte a giudicarli". Meloni: pronti a denunciare ...

Mantero - M5s - : Decreto sicurezza incostituzionale e stupido : Roma, 4 gen., askanews, - 'Ecco quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sarà smontato dalla Consulta: creare illegalità ...

Decreto sicurezza - polemica del senatore Mantero (M5S) : 'E' stupido e incostituzionale' : Mentre continua la protesta dei sindaci contro il Decreto Sicurezza voluto dalla Lega e da Salvini, adesso si accendono alcune voci dissenzienti anche all'interno della maggioranza. Matteo Mantero, senatore del M5S e vicino alle posizioni del presidente Fico, ha affermato che questo è un Decreto 'stupido e incostituzionale'....Continua a leggere

Decreto sicurezza - Bagnasco : “Sindaci? L’obiezione di coscienza è un principio riconosciuto” : “Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza”. Così il cardinale Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei sul dl Sicurezza. I sindaci “dovranno prendere le loro decisioni, verificarle ai livelli giusti. L’obiezione di coscienza è un principio riconosciuto. Ognuno prenderà le proprie decisioni, nel rispetto naturale ...

Decreto sicurezza - agenti della Digos all'anagrafe di Palermo : verifiche sulle residenze agli stranieri : Il giorno dopo lo scontro tra il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Decreto sicurezza, alcuni agenti della Digos si sono presentati negli uffici dell'Anagrafe palermitani. Orlando era stato il primo sindaco a minacciare la sospensione del Decreto che

Decreto sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...