Brisbane | Tsurenko in finale a sorpresa

WTA Brisbane – Colpo Tsurenko : Osaka si arrende ad un passo dalla finale : Lesia Tsurenko gioca un brutto scherzo a Naomi Osaka: la campionessa US Open ko nella semifinale del WTA di Brisbane Basta poco più di un’ora a Lesia Tsurenko per staccare, a sorpresa, il pass per la finale del WTA di Brisbane. La tennista ucraina supera in due set, Naomi Osaka, vincitrice degli US Open 2018, nonché risultata una delle migliori giocatrici della passata stagione. Tsurenko, attualmente numero 27 del ranking mondiale ...