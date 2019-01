Sea Watch | missione in mare per aiutare i 32 migranti senza porto

Migranti - Sea Watch3 da 14 giorni in attesa di un porto : due navi delle ong portano rifornimenti : Due navi delle ong Sea Watch e Mediterranea sono partite questa mattina, in missione congiunta, con due imbarcazioni da Malta per portare rifornimenti alla nave "che ormai da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per le 32 persone, donne, uomini e bambini, salvate nel Mediterraneo centrale il 22 dicembre".Continua a leggere

Mediterranea in rotta verso Sea Watch 3 : 11.43 Sea Watch e Mediterranea sono partite stamane da Malta per andare a portare sostegno alla Sea Watch 3 "che da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per le 32 persone -donne, uomini e bambini- salvate nel Mediterraneo centrale il 22 dicembre". Lo si legge in una nota dell'Alleanza United4Med,che spiega che la missione "ha tra i suoi scopi quello di portare supporto materiale alla nave e spingere i Paesi europei,a cominciare ...

Mediterranea porta i rifornimenti alla Sea Watch 3 : Roma, 4 gen., askanews, - Sea Watch e Mediterraneo partono oggi con due imbarcazioni da Malta per portare sostegno e rifornimenti alla nave Sea Watch 3, da 14 giorni in mare in attesa di vedersi ...

Sea Watch - partita una missione per portare aiuti ai migranti bloccati da due settimane in mare : Dopo quattordici giorni, le due navi umanitarie tedesche con 49 migranti a bordo sono ancora in mare. Nessuno concede lo sbarco. Ma qualcosa finalmente sembra muoversi alla ricerca di una soluzione ...

Migranti : Mediterranea in rotta verso Sea Watch 3 : Sea Watch e Mediterranea sono partite questa mattina con due imbarcazioni da Malta per andare a portare sostegno alla Sea Watch 3 "che ormai da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per ...

Sea Watch : arrivano i primi aiuti a bordo. Il silenzio di Bruxelles : Cambio di equipaggio e rifornimento di viveri per la nave ferma in acque maltesi ma senza il permesso di attraccare. Il sindaco di Napoli, De Magistris, pronto ad accogliere i profughi. Salvini ...

Sea Watch - partita una missione per portare aiuti ai migranti bloccati da due settimane in mare : Tra le due navi appoggio salpate da Malta anche quella della piattaforma italiana Mediterranea. Intanto Francia, Germania e Olanda si dicono disponibili ad accogliere una quota delle persone a bordo. Ma il porto di sbarco ancora non c'è

Migranti - Mediterranea porta sostegno e rifornimenti a Sea Watch 3 - : Due navi al largo di Malta per dare supporto logistico all'imbarcazione con 32 persone a bordo salvate lo scorso 22 dicembre. Appello agli Stati europei "per un porto sicuro"

Sea Watch : arrivano i primi aiuti a bordo : Cambio di equipaggio e rifornimento di viveri per la nave ferma in acque maltesi ma senza il permesso di attraccare -

Migranti - Sea Watch ancora in mare. Asgi : “Malta è ipocrita - ma il problema è europeo” : Cosa possono fare in questo momento i Migranti della Sea Watch e della Sea Eye? Lo abbiamo chiesto a Paolo Bonetti di Asgi, professore di di diritto costituzionale: "Occorrerebbe un ricorso d'urgenza contro Malta alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Basterebbe che anche un solo migrante a bordo della nave presentasse questo ricorso".Continua a leggere

Sea Watch - De Magistris : 'Salvini dimettiti - Napoli pronta ad accogliere migranti' : Nel corso di un intervento radiofonico rilasciato ai microfoni della trasmissione 'Barba & Capelli' andata in onda su Radio Crc, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si è pesantemente scagliato contro Matteo Salvini, dicendosi pronto ad accogliere nella sua città i 32 migranti a bordo dell'Ong Sea Watch che sostano nelle acque del Mar Mediterraneo dal 22 dicembre. Nella stessa situazione dei migranti della Sea Watch, si trovano i 17 ...

Sea Watch : l'Europa si sveglia. 'In contatto con gli stati membri per soluzioni'. Nave a Malta : La Commissione europea in contatto con diversi stati membri per trovare una soluzione per le due navi da giorni in navigazione nel Mediterraneo. Per l'approdo si fa avanti il sindaco di napoli De ...

Malta accoglie SeaWatch e SeaEye ma non le fa sbarcare : Le autorità di Malta hanno accettato di ospitare nelle loro acque due navi di ong tedesche, SeaWatch e SeaEye, che trasportano 49 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo. Ma non hanno concesso lo sbarco. La decisione è stata presa per il peggioramento delle condizioni meteo, con le navi in balia di onde altissime e il conseguente deterioramento delle condizioni a bordo. Le due imbarcazioni sono in mare da giorni, in particolare la Sea-Watch che ...

De Magistris scrive ai migranti a bordo della nave SeaWatch : 'Commossi dal grande cuore di Napoli' : Napoli mette a disposizione il proprio porto per lo sbarco dei migranti a bordo della nave SeaWatch, da tredici giorni in mare con il maltempo che imperversa e le scorte che cominciano a scarseggiare, ...