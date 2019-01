Quella relazione del Parlamento europeo sull' utero in affitto

lanuovabq

: P. Sorge: 'La sintonia #Mattarella e @Pontifex_it per #benecomune è assaggio di quella che dovrebbe essere la relaz… - Rvaticanaitalia : P. Sorge: 'La sintonia #Mattarella e @Pontifex_it per #benecomune è assaggio di quella che dovrebbe essere la relaz… - MaryArdito_ : RT @Droghino: - La relazione più lunga che hai avuto? - Quella con il cibo - WildHeart313 : @OnceUponATeddy @bestrongerxo Comunque mi sembra strano, che una persona, che riesce a vedere, che la relazione tra… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) A fine anno ilha approvato laannuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo, nel 2017 ea politica dell'Unione Europea in materia, in cui il paragrafo 48 chiede di 'introdurre chiari principi e strumenti giuridici per far fronte alle violazioni dei diritti umani correlate alla gravidanza ...