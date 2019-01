Incidente in montagna | muore bambina di nove anni

ilfogliettone

(Di venerdì 4 gennaio 2019)ina Renon, in provincia di Bolzano, Trentino Alto Adige: unadiè morta sul colpo, mentre la madre è ferita, in condizioni gravissime, ed è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Bolzano, dopo lunghe operazioni di rianimazione. Erano entrambe su uno slittino che è uscito fuori pista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il Soccorso alpino, che ha anche trasportato con l'elicottero la donna.Secondo le prime ricostruzioni hanno imboccato per errore con lo slittino una pista nera, la numero sette del Renon, e alla prima curva sono uscite fuori pista e sono andate a sbattere contro un albero. Per la piccola l'impatto è stato fatale. La madre è stata rianimata sul posto dai medici e trasportata in elicottero, ma anche le sue condizioni sono gravissime.irp