Domenica in e gli ospiti della Befana | truccata da Lino Banfi Anteprima Blogo

In migliaia al "Caffeina Christmas Village" - visitabile ancora fino a Domenica : Tappa obbligata poi quella al presepe al coperto più grande del mondo, allestito nel sotterraneo del palazzo dei Papi in piazza San Lorenzo. Infine è il momento di un giro ai tanti mercatini di ...

Giampiero Galeazzi sulla sedia a rotelle a Domenica In commuove tutti : Mara Venier lo abbraccia : «Ti voglio bene» : Tornare a vedere insieme Giampiero Galeazzi e Mara Venier a Domenica In. E' stata una partecipazione toccante, in sedie a rotelle, quella di Giampiero Galeazzi a Domenica In. Il noto giornalista...

Galeazzi a Domenica In commuove tutti : "Mi restano da fare gli ultimi 500 metri" : Le parole del giornalista che, ospite di Mara Venier, ha fatto riferimento a una metafora sportiva per parlare dei problemi...

Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle a Domenica In : “Gli ultimi 50 metri della mia vita” : Lacrime di commozione a Domenica In. Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, ospite di Mara Venier, è riapparso in televisione Giampiero Galeazzi, da tutti conosciuto come “bisteccone”. Giampiero Galezzi è ancora sorridente ma è apparso provato dalla malattia, in sedia a rotelle. Lui e la Venier si sono scambiati un caloroso abbraccio, abbraccio che ha messo in evidenza tutto l’affetto reciproco dei due. Mara Venier ha coinvolto l’amico e ...

Giampiero Galeazzi - in sedia a rotelle a 'Domenica In' - fa commuovere Mara Venier : 'Ti voglio bene' : La popolarità è arrivata con la partecipazione a trasmissioni note come 'Dribbling' , 'La domenica sportiva' e 'Mercoledì sport' . Famose, per l'enfasi e la passione sempre mostrate, sono state le ...

Giampiero Galeazzi su sedia a rotelle a Domenica In : "Ho gli ultimi 500 metri di vita da attraversare" : Nella puntata di oggi, 30 dicembre 2018, di Domenica In (registrata), tra gli ospiti di Mara Venier c'era anche Giampiero Galeazzi. Il giornalista, che per molti anni ha affiancato la Venier proprio nel contenitore di Rai1, ha partecipato al talk dedicato all'oroscopo del nuovo anno affidato all'astrologo Mauro Perfetti. Apparso sulla sedia a rotelle e provato dalla malattia, Bisteccone, 72 anni, ha comunque confermato la sua grande ...

Giampiero Galeazzi torna a Domenica In - Mara Venier si commuove e lo abbraccia : «Ti voglio bene» : Toccante partecipazione di Giampiero Galeazzi a Domenica In . Il noto telecronista sportivo e conduttore televisivo ha partecipato come ospite al programma pomeridiano di Rai 1 insieme alla sua ...

Giampiero Galeazzi torna a Domenica In sulla sedia a rotelle - Mara Venier si commuove e lo abbraccia : «Ti voglio bene» : Toccante partecipazione di Giampiero Galeazzi a Domenica In . Il noto telecronista sportivo e conduttore televisivo ha partecipato come ospite al programma pomeridiano di Rai 1 insieme alla sua ...

Domenica In – Sedicesima puntata del 30 dicembre 2018 – Katia Ricciarelli - Orietta Berti tra gli ospiti. L’oroscopo del nuovo anno. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Sedicesima puntata del 30 dicembre 2018 – Katia Ricciarelli, Orietta Berti tra gli ospiti. L’oroscopo del ...

Sport Invernali - il programma e gli orari delle gare di oggi (Domenica 30 dicembre). Il calendario e come vederle in tv : oggi domenica 30 dicembre si disputano le ultime gare dell’anno solare per quanto riguarda gli Sport Invernali, ci aspetta una vigilia di San Silvestro sulla neve davvero appassionante in un pomeriggio da non perdere. Riflettori puntati sulla seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo, spazio alla 10 km e alla 15 km a tecnica libera in quel di Dobbiaco, la classifica inizierà a delinearsi dopo le sprint di ieri. A seguire la prima tappa ...

La Domenica degli ultrà : colpito un bus di tifosi granata - si svuota la curva della Lazio : Il calcio italiano ha trascorso una domenica sotto l'occhio delle forze dell'ordine, dopo che mercoledì scorso negli scontri tra tifosi dell'Inter e del Napoli è morto un ultrà dell'Inter , Daniele ...

Domenica In - l'Oroscopo 2019 da Mara Venier : anticipazione inquietante - chi viene condannato dagli astri? : Non si ferma mai la Domenica In di Mara Venier, che andrà in onda anche Domenica 30 dicembre, a ridosso di Capodanno. Una puntata di festa su Rai 1, di cui TvBlog anticipa gli ospiti. In studio l'astrologo Mauro Prefetti, che si spenderà nell'immancabile e seguitissimo Oroscopo 2019. Attese dunque l

Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo - Sergio Rubini - Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i ...

Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo - Sergio Rubini - Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i ...