Dall' asilo politico alla laurea in Italia | ragazza scrive a Salvini | Il decreto

Bari - maltrattamenti all’asilo : bimbi picchiati e umiliati Dalle maestre : Video girati in classe hanno dimostrato come le maestre picchiassero e umiliassero i bambini. Interrogate, si sono giustificate sostenendo che si trattava di metodi educativi.Continua a leggere

Prato - richiedenti asilo lasciati senza pasti e costretti a recuperare lenzuola Dalla spazzatura : arrestata presidente di 8 Cas : Costringevano gli ospiti a recuperare nella spazzatura le lenzuola per coprirsi, non pulivano le strutture e davano ai richiedenti asilo un pasto al giorno al posto dei tre previsti. Queste e altre irregolarità hanno fatto scattare gli arresti domiciliari per la presidente del consorzio Astir di Prato, Loretta Giuntoli, e l’interdizione dalla professione per 9 mesi per i due legali rappresentanti di una delle cooperative del complesso (la ...

Chiude l'hub di Cona che ospitava i richiedenti asilo. Salvini : "Dalle parole ai fatti" : Chiude i battenti l'hub di Cona, l'ex base militare nella campagna veneziana che tra marce di protesta, disordini e inchieste, è stato il simbolo della difficile gestione dei migranti in Veneto. Oggi ...

Imola - botte e insulti razzisti ai bambini dell'asilo/ "Venite Dall'Africa a fare idiozie" : maestra arrestata : Imola, botte e insulti razzisti ai bambini dell'asilo: "Venite dall'Africa a fare idiozie". maestra arrestata per maltrattamenti, ora è ai domiciliari

Educazione civica a scuola - proposta Lega : obbligatoria Dall'asilo : Roma, 6 dic., askanews, - La Lega presenterà a inizio del nuovo anno una proposta di legge per rendere l'Educazione civica 'obbligatoria e curriculare in tutte le scuole italiane' e in tutti i gradi, ...

Udine - Codroipo - Via i giochi di altre culture Dall'asilo - sindaco : polemica prestestuosa : E' esplosa la polemica sul web, e non solo, per la vicenda che vede coinvolto un asilo nido di Codroipo , Udine, e le decisioni prese durante l'ultimo c onsiglio comunale che si è svolto lo scorso 29 ...

Udine - Comune del centrodestra mette al bando Dall'asilo i bambolotti con la pelle nera : Giocattoli appartenenti a culture diverse dalla nostra e bambolotti con la pelle scura verranno banditi dall'asilo di Codroipo, Comune di 16mila abitanti della provincia di Udine. Con un emendamento ...

Udine - il comune di Codroipo mette al bando le bambole con la pelle scura Dall’asilo nido : No a bambole e bambolotti con la pelle scura tra i giocattoli dell’asilo nido comunale di Codroipo, nella provincia di Udine. Un emendamento al regolamento della scuola abolisce ogni riferimento alle “diverse culture” o alle “culture di provenienza” degli alunni. La decisione è della maggioranza di centrodestra.Continua a leggere

Assurdo - bambole Dalla pelle bandite all’asilo nido di Codroipo : L’unica spiegazione possibile sembra essere un trauma infantile dei capigruppo della maggioranza di centrodestra del comune di Codroipo. Troppi film dell’orrore da piccoli, forse: Chucky la bambola assassina, l’orda di bambole in Dolls, il pupazzo meccanico di Profondo Rosso. Non si spiegano altrimenti le barricate alzate dai consiglieri contro la presenza, all’interno del nido comunale, di strumenti musicali provenienti da altri paesi e, ...

Udine - via Dall'asilo i bambolotti neri. "Solo giochi italiani" : Con un emendamento approvato nell'ultimo consiglio comunale abolito in un nido di Codroipo ogni riferimento alle "diverse culture"

I bambolotti con la pelle scura banditi Dall'asilo nido comunale : Sta facendo discutere la decisione di un asilo nido comunale di bandire qualsiasi riferimento a culture diverse da quella italiana. Persino i bambolotti dalla pale scura. Succede a Codroipo, un paesino di poco più di 16mila abitanti in provincia di Udine, è stato eliminato, dove un emendamento approvato dalla maggioranza in consiglio comunale ha fatto piazza pulita di qualsiasi riferimento alle "diverse culture" o alle "culture di provenienza" ...

Bambolotti con la pelle scura banditi Dall'asilo comunale di Codroipo : Giocattoli appartenenti a culture diverse dalla nostra e Bambolotti con la pelle scura verranno banditi dall'asilo comunale di Codroipo, comune italiano di 16 mila abitanti della provincia di Udine.Con un emendamento approvato dalla maggioranza nell'ultimo consiglio comunale, infatti, è stato abolito ogni riferimento alle "diverse culture" o alle "culture di provenienza" degli alunni. Come racconta il Messaggero Veneto, questa decisione ...

Udine - il regolamento mette al bando i bambolotti con la pelle scura Dall'asilo nido : Niente che possa ricordare ai bambini le altre culture o la propria cultura di provenienza, se diversa da quella italiana. Così, nel regolamento dell'asilo nido comunale di Codroipo, in provincia di ...

Udine - il regolamento mette al bando i bambolotti con la pelle scura Dall'asilo nido : A Codroipo le modifiche approvate dalla maggioranza in consiglio comunale eliminano dal testo ogni riferimento "alle diverse culture". Insorge l'opposizione di centrosinistra