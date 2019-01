Bot riescono ad aggirare le difese del nuovo ReCaptcha

wired

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Il sistemaè stato aggirato dal suo rivale automatizzato UnCaptcha. Il primo è un sistema di test che serve a stabilire se l’utente sia una macchina o un umano e viene adoperato per proteggere un sito dalla presenza di eventuali bot. Il secondo invece è il suo antagonista, creato nel 2017 dai ricercatori dell’università del Maryland, per vincere con i bot ledel primo.Qualche mese fa Google aveva dichiarato di aver modificatoper far sì che i bot non fossero più in grado di aggirarlo, rendendolo più semplice per gli utenti umani ed eliminando la dichiarazione “Non sono un robot”, in cui spesso ci si imbatte sui siti. Ma anche le macchine si adattano e unCaptcha è stato modificato per riuscire a bypassare nuovamente il test di Google. È nato così UnCaptcha2.Il sistema riesce nel bypass semplicemente selezionando il test audio chemette a ...