Reddito di cittadinanza | come funziona | a chi spetta | come richiederlo

Di Maio : «Il Reddito di cittadinanza? Tra febbraio e marzo». Ma c'è il giallo sulla concessione agli stranieri : «La pensione minima a 780 euro come le pensioni di invalidità a 780 euro partiranno tra febbraio e marzo e dopo questi giorni che trascorrerò qui, torneremo a Roma e faremo il decreto che istituirà ...

Reddito di cittadinanza - fino a 6 anni di carcere per chi prova a imbrogliare : Stranieri e furbetti. Attorno al Reddito di cittadinanza, la misura bandiera del Movimento Cinque Stelle, si accende la bagarre. La relazione tecnica che accompagna le bozze in circolazione del ...

Di Maio : Reddito di cittadinanza è per cittadini italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Misura anche per immigrati? Smentisco - riguarda solo cittadini italiani” : “Al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e il Reddito di cittadinanza per gli italiani“. Li ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ad Alleghe. “Smentisco” ha detto il ministro rispondendo a una domanda di una giornalista che gli chiedeva del Reddito di cittadinanza per gli immigrati. “La legge, come abbiamo sempre detto, – ha ribadito- riguarda il Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - nuovi paletti per accedere : l’assegno medio è sotto i 500 euro : Il Reddito di cittadinanza inizia a prendere forma e le ultime versioni del decreto che ne stabilirà le regole prevedono nuovi paletti e restrizioni, per effetto delle quali viene ridotta la platea e l'importo medio scende al di sotto dei 500 euro mensili a beneficiario. Tutte le ultime novità riguardanti i criteri per accedere, le offerte di lavoro e gli incentivi per le aziende.Continua a leggere

Reddito DI CITTADINANZA/ Il "lieto fine" che conviene a tutti : Nel 2019 entrerà finalmente in funzione il tanto atteso REDDITO di CITTADINANZA, che aiuterà chi è senza occupazione a trovare un lavoro

Chi sono i “navigator” e perché affonderanno il Reddito di cittadinanza : Iniziano a circolare le prime bozze del decreto sul reddito di cittadinanza. D’altronde il governo non ha tempo da perdere se intende davvero lanciare la misura all’inizio di aprile. All’interno, almeno dalle prime indiscrezioni, si confermano i numerosi (e inevitabili) paletti che caratterizzeranno il provvedimento, dalle soglie Isee ai limiti immobiliari fino a quelli sui conti correnti e alla proprietà di auto e moto di bassa cilindrata. ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : nuove polemiche sui decreti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 3 gennaio 2019 vedono acuirsi lo scontro sui decreti riguardanti le Pensioni anticipate tramite Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza, mentre il Governo continua a difendere le scelte fatte anche in merito alle rivalutazioni e al taglio degli assegni d'oro. Dai sindacati si torna però a chiedere una convocazione riguardante i prossimi provvedimenti attuativi, mentre l'opposizione prosegue il pressing e ...

Reddito di cittadinanza - ecco i requisiti per chiederlo | Scheda : l'assegno varia in base al nucleo familiare : La bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza riporta norme in molti casi simili al Reddito di inclusione, ma con tetti più alti per il beneficio economico. ecco analogie e differenze

Il Reddito di cittadinanza prende forma : le cose da sapere sulla misura più attesa : Un reddito annuo inferiore a 6.000 euro se si vive da soli o a 12.600 euro a fronte di una coppia con quattro figli minori: per il reddito di cittadinanza non si guarderà solo all'Isee, come per il Rei, ma anche al reddito familiare con una soglia incrementata a 9.630 euro annui (per il single, crescente al crescere dei componenti della famiglia) se si è in affitto.Come ricorda il Fatto Quotidianol'abitazione di residenza del ...

Reddito di cittadinanza - Gasparri : 'Andrà anche agli immigrati - altro che pacchia finita' : L'ex ministro delle comunicazioni, il senatore forzista Maurizio Gasparri, ha espresso il proprio punto di vista e le proprie perplessità non solo sull’attuazione del cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle (il Reddito di cittadinanza), ma anche sulla composizione della platea che andrà a beneficiarne. Gasparri: 'Il Reddito di cittadinanza andrà a più di 300mila immigrati' A detta dell'ex missino e dell'ex esponente di Alleanza Nazionale, ...

Lega e Movimento 5 stelle divisi sul Reddito di cittadinanza esteso anche agli immigrati regolari. Di Maio fa la conta : Matteo Salvini si è sempre dichiarato contrario ad allargare il reddito agli stranieri. Ad aprile le prime lettere, l'assegno medio sarà di 498 euro a persona -