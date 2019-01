Oroscopo di gennaio per i Gemelli | energie nuove e positive | cresce la voglia di amare

Oroscopo di gennaio per il Capricorno : difficoltà in amore : Quello del Capricorno non è certo un segno facile caratterialmente e alcune sue spigolosità si manifesteranno anche a gennaio 2019, quando avrete alcuni significativi contrasti con persone a voi molto care, che metterete improvvisamente in discussione a causa di terze persone che genereranno degli equivoci tra di voi, forse volutamente, allo scopo di danneggiare la vostra immagine. Serve una maggiore concretezza a gennaio Per risolvere queste ...

Oroscopo del mese di gennaio : cambio di rotta per il Sagittario e l'Acquario : L'Oroscopo del mese di gennaio segnerà un nuovo inizio per molti segni. Miglioreranno le situazioni sentimentali di Leone, Sagittario e Acquario ma Gemelli e Cancro saranno in difficoltà. Le previsioni delle stelle di gennaio Ariete: questo mese si registrerà qualche difficoltà in campo lavorativo a causa di Mercurio dissonante. Vi consolerete in amore, però, grazie a Venere in trigono e a Marte nel segno che vi renderà particolarmente ...

Oroscopo gennaio 2019 segno per segno : L’anno nuovo è appena iniziato e di sicuro avrete letto cosa vi aspetta nel 2019 secondo le stelle. Ma, per essere più precisi, che ne dite di vedere anche cosa dicono le stelle per il mese di gennaio? Ecco l’Oroscopo di gennaio 2019 segno per segno. Ariete. Sii indipendente e dai sfogo al tuo talento imprenditoriale. Gli uomini e le donne nati in Ariete dovrebbero trarre vantaggio dalla superba costellazione che si sta delineando ...

Oroscopo del giorno 5 gennaio : Mercurio cambia segno - bene Aquario ma Pesci in difficoltà : L'Oroscopo del giorno 5 gennaio 2019 prevede un brillante inizio weekend per alcuni segni ed una giornata tutt'altro che esaltante per altri. Ansiosi di sapere se il vostro segno potrà contare su un sabato fortunato? Scopriamolo subito, prima però, come al solito è d'obbligo anticipare qualcosa in merito all'Astrologia del giorno. Quest'oggi, sotto la preziosa lente astrale c'è una bella novità: il transito Mercurio in direzione del Capricorno. ...

Previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 gennaio a I Fatti Vostri : oroscopo Paolo Fox di oggi 3 gennaio 2019: le Previsioni su Raidue L’oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più seguiti de I Fatti Vostri. Il famoso astrologo ha appena svelato le Previsioni di oggi 3 gennaio 2019. Ieri Fox ha anticipato le Previsioni zodiacali di oggi. L’Ariete oggi recupera, novità sul lavoro. Per il Toro cambiamenti in vista entro maggio, bene l’amore. I Gemelli oggi potrebbero avere a che fare con ...

Oroscopo di domani 4 gennaio : fine settimana 'al bacio' per Gemelli e Cancro : L'Oroscopo di domani 4 gennaio svela le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il prossimo venerdì. Dunque attenzione tutta puntata sull'imminente fine settimana con un occhio di riguardo verso la parte iniziale del weekend. Pronti a scoprire come saranno le stelle nei riguardi del vostro segno? In primo piano spiccano quest'oggi, come sempre, la nuova classifica stelline quotidiana e le previsioni astrali riguardanti ...

Oroscopo 4 gennaio : disagi per Acquario - recupero per Pesci e tensioni per il Leone : Il nuovo anno è iniziato alla grande soprattutto per alcuni segni zodiacali, ma nella giornata di venerdì qualcosa potrebbe andare storto per segni come Gemelli e Scorpione. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per venerdì 4 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: nell'ultimo periodo state attraversando un processo di trasformazione. Alcuni di voi non si sentiranno al massimo perché dovranno sottostare ad alcuni limiti posti da altri. In ...

Astri e Oroscopo del 5 : gennaio garantisce sorprese lavorative per lo Scorpione : Il nuovo anno è partito alla grande e preannuncia fortuna e amore per i segni dello Zodiaco. Studiando in modo approfondito le effemeridi del 5 gennaio, riscontriamo ottime opportunità per il segno dello Scorpione. I pianeti sono favorevoli al successo sia nel lavoro che nell'amore. L'oroscopo del 4 gennaio parla chiaro e promette bene per voi scorpioncini, spingendovi a combattere con impegno e grinta. Sapete quello che volete e potrete ...

Oroscopo del giorno 3 gennaio : stanco il Toro : Prosegue il primo mese dell'anno. Scopriamo quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda la giornata di giovedì 3 gennaio 2019. Di seguito lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: Luna favorevole nel segno, potreste vivere delle belle emozioni con il partner. Sul lavoro, sono in arrivo delle conferme....Continua a leggere

Peculiarità dell'Acquario e Oroscopo del segno per gennaio : Cominciare bene questo nuovo anno sarebbe importante per i nati sotto l'Acquario che solitamente amano pianificare le loro giornate nei dettagli senza dimenticare nulla. Sono anche persone molto puntuali per abitudine e per queste caratteristiche potranno affrontare il mese di gennaio 2019 con tutte le carte in regola per buoni esiti commerciali, ma anche di riorganizzazione della propria vita. Dobbiamo subito dire che avendo Luna e Venere nello ...

Oroscopo di Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 2 gennaio : Vergine chiuso a riccio - Leone attenzione : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi 2 gennaio 2019: Scorpione anno molto importante, Acquario giornate interessanti, tutti gli altri segni?