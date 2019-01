adnkronos

: Il Cav in trincea : - fisco24_info : Il Cav in trincea : -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Giacomoni, non ci sta e spiega all'Adnkronos l'importanza del 'cromatismo' in politica: ''La nostra vuol essere una protesta costruttiva, perchè non ci limitiamo a contestare e dire no come fanno i ...