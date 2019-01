Calciomercato Juventus | Ramsey può arrivare già a gennaio

Calciomercato JUVENTUS/ Ultime notizie : e' quasi fatta per Trincao. Arriverà a gennaio : Inter superata : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri stringono per portare Trincao a Torino a gennaio. Battuta la concorrenza dell'Inter.

Calciomercato Juventus - pressing per Trincao : si prova a chiudere : ... la Juventus però lavora a più tavoli e guarda sempre con molta attenzione ai giovani talenti in giro per il mondo. Nel mirino bianconero è finito ormai da tempo Francisco Trincao , attaccante ...

Calciomercato LIVE - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Milan su Gabbiadini e Sensi : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI MERCATO DI MERCOLEDI’ 2 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato ...

Calciomercato Juventus - si attende un sì per Ramsey : le cifre dell'affare : Nell'eventuale quinquennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sono previsti alcuni bonus significativi: 500mila euro in più se Ramsey gioca il 50 per cento ...

Il Calciomercato oggi – Juventus - Paratici svela tutto : Il calciomercato oggi – La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo ha intenzione di muoversi per rinforzare la squadra per le prossime stagioni. Fabio Paratici in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato anche di Ramsey: “E’ un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a ...

Calciomercato Juventus - l'agente di Rugani : 'Resta a gennaio? Non c'è dubbio' : A confermarlo è stato l'agente del giocatore, Davide Torchia , intervistato da 'RMC Sport'. Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND "...

Calciomercato Juventus - Paratici : “Seguiamo Ramsey - ma non da soli” : Calciomercato Juventus, PARLA Paratici- La sessione invernale di mercato aprirà domani, molte squadre però stanno lavorando su più fronti per rinforzare le rispettive rose in previsione della prossima stagione. Di oggi la notizia dell’acquisto di Pulisic da parte del Chelsea, con il Borussia Dortmund che incasserà 64 milioni dalla cessione dello statunitense. Questo a dimostrazione […] L'articolo Calciomercato Juventus, Paratici: ...

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Ramsey ci piace molto - Mbappé? Fantasie. Nel 2019 vorrei la Champions' : Cristiano Ronaldo ha cambiato tutto anche a livello di mentalità? "Se nella tua squadra hai il miglior calciatore del mondo, logicamente la consapevolezza di tutti aumenta. Però partivamo da una base ...

Calciomercato Juventus - Paratici frena : “Ramsey non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...