Rc Auto | chi pagherà di più nel 2019

Fosson chiede a Toninelli di discutere gli aumenti dei pedaggi Autostradali. Nel 2017 'Rav' ha riportato in attivo il bilancio per 52 ... : Dopo che il 29 dicembre 2017 i Ministeri dei trasporti e dell'economia, avevano accordato alla "Rav" un incremento tariffario del 52,69 per cento, contro il richiesto 81,12 per cento, il CdA ha ...

San Benedetto - vola con l'Auto nella scarpata. Lo soccorrono dei passanti che lo sentono chiedere aiuto : SAN Benedetto DEL TRONTO E' riuscito a chiedere aiuto e a farsi sentire dopo un volo di almeno dieci metri. E' la disavventura capitata, nel pomeriggio di oggi, ad un trentacinquenne acquavivano poi ...

Pedaggi Autostradali - Strada dei Parchi sospende aumenti per la A24 e A25 : La concessionaria delle autostrade A24-A25 blocca di propria iniziativa gli aumenti che sarebbero scattati a partire da mezzanotte. Lo ha reso noto la stessa azienda spiegando di aver intrapreso questa Strada "nonostante l'incomprensibile posizione di Anas". Il riferimento è all'accordo raggiunto col Ministero ma saltato per l'opposizione di Anas che chiede gli interessi sulle rate non pagate dal concessionario.Continua a leggere

Aumento pedaggi Autostrade - Strada dei parchi blocca il rincaro per A24-A25 e accusa Anas : “Posizione incomprensibile” : L’Aumento sui pedaggi delle autostrade A24 e A 25 non ci sarà. A comunicarlo è stata la Strada dei parchi, società concessionaria delle arterie in questione, che ha bloccato di propria iniziativa il rincaro di circa il 19% che sarebbe scattato oggi a mezzanotte. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, quindi, ora il mancato Aumento è diventato ufficiale, anche se non mancano le polemiche, soprattutto tra Strada dei parchi e Anas, accusata ...

Matteo Salvini - manovra archiviata : adesso tocca a 'legittima difesa e Autonomia' : Matteo Salvini traccia la prossima road map dopo il via libera della Legge di Bilancio arrivata in dirittura d’arrivo quasi all'ultimo minuto. Il vice premier leghista prova a delineare le prossime tappe riguardanti le future azioni del governo gialloverde. Salvini, spiega i suoi prossimi obiettivi attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per il movimento politico da lui guidato, la legittima difesa e l’autonomia regionale, ...

Schianto con l'Auto contro la colonnina dell'Enel - indenne il conducente : Sono ancora da accertare le cause dell'incidente autonomo avvenuto ieri sera lungo la via Provinciale di Ponzone. Secondo le prime ricostruzioni sembra che, intorno alle 18.30, una Fiat Punto sia ...

Carate Brianza - anziani in Auto si schiantano dopo la messa : muore una donna : Ha avuto conseguenze fatali il grave incidente accaduto sabato sera a Carate Brianza: due auto si sono scontrate frontalmente e sono finite contro il muro di recinzione di una villetta. Le ferite ...

Paziente ricoperta da formiche - chiesta l'Autopsia : Le immagini del suo corpo ricoperto dalle formiche durante il ricovero all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli avevano fatto il giro del web. Ora che è morta, l'interrogativo sulle scarse condizioni ...

Schianto frontale - poi le Auto sfondano il muro della villa : donna gravissima : Grave incidente stradale a Carate Brianza (Monza), in via Cristoforo Colombo: un'anziana donna lotta tra la vita e la morte

Sommersa da formiche - chiesta Autopsia : 04.30 E' morta la 70enne dello Sri Lanka, Thilakawathie Dissianayake,invasa dalle formiche nel novembre scorso mentre era ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Il suo avvocato,Hillary Sedu,ha presentato denuncia alla Procura di Napoli "La mancanza di cure -spiega Sedu - ha provocato nella donna piaghe da decubito profondissime".Il 21/12 fu trasferita in rianimazioe all'ospedale del Mare dove è deceduta. Sadu ha presentato un' ...

Hannover - allarme per l'Auto sulla pista : chiuso l'aeroporto - voli dirottati : Hannover, auto sulla pista: chiuso l'aeroporto. allarme nel primo pomeriggio allo scalo tedesco. Per cause in corso di accertamento un'auto con targa polacca ha sfondato un tratto delle reti...

Hannover - allarme per l'Auto sulla pista : chiuso l'aeroporto - voli dirottati : Hannover, auto sulla pista: chiuso l'aeroporto. allarme nel primo pomeriggio allo scalo, fra i più affollati della Germania. Per cause in corso di accertamento un'auto con targa polacca ha sfondato un ...

Palermo Ascoli - l'Autogol di Perucchini fa il giro del mondo / FOTO - : ...//www.stadionews.it/wp-content/uploads/2018/12/Schermata-2018-12-29-alle-11.26.58.png" alt="l'autogol di Filippo Perucchini nella gara contro il Palermo ha fatto prevedibilmente il giro del mondo. Il ...

Torino - schianto nella notte tra il “bus della movida” e un’Auto : 9 feriti : Grave incidente nella notte a Torino tra un pullman (il cosiddetto bus della movida) e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, l’auto non avrebbe rispettato la precedenza. L’impatto è stato violentissimo: nove i feriti tra cui il conducente dell’auto ricoverato in gravi condizioni al Cto.Continua a leggere