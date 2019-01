Meglio spegnere il computer o lasciarlo sempre acceso? La parola agli esperti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Quale comportamento può allungare la vita del PC o del portatile: spegnerlo ogni volta che si finisce di usarlo oanche di notte? È una domanda che si pongono in molti, e in rete si trovano opinioni assai contrastanti. La verità su cui concordano i professionisti dell’assistenza e della riparazione è semplice: dipende. Vediamo da che cosa.Anzitutto dalle abitudini d’uso di ciascun utente. Ogni volta che si accende un, fisso o portatile che sia, tutti i componenti hardware subiscono un piccolo stress a causa dell’istantaneo passaggio della corrente elettrica. Va da sé che accenderlo e spegnerlo diverse volte al giorno non è una sana abitudine, e a lungo andare potrebbe accorciarne la vita. La stessa indicazione, se ci pensate, vale per qualsiasi altro elettrodomestico e per la TV.Questo principio di base è tanto più valido quanto più il ...