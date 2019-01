Manovra 2019 approvata | tutte le novità sul pacchetto pensioni

LA Manovra PER IL TRIENNIO 2019/2021 l'opinione di Angiolo Alerci : La violenta contrapposizione, che ormai da diversi anni regna nel nostro Parlamento, spesso porta i cosiddetti rappresentanti del popolo ad assumere il ruolo di comparse in spettacoli di terzo mondo. ...

Ecco le sette flat tax della Manovra 2019 (che allontanano i contribuenti dall’Irpef) : Nel menù della legge di Bilancio non figurano solo le misure per le partite Iva (l’estensione del forfettario operativa dal 2019 e la nuova imposta unica al 20% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro destinata a debuttare dal 2020). Ci sono anche la cedolare sulle nuove locazioni dei negozi e altre imposte minori...

La Manovra 2019 è legge : tutte le misure approvate - punto per punto : La Manovra del cambiamento, targata Lege-5stelle, è legge di Stato. Finalmente, dopo polemiche, bagarre in Parlamento, accuse e promesse di adire le piazze fatte dalle opposizioni l’Italia ha la sua legge di bilancio 2019, approvata in extremis, con 313 voti a favore e 70 voti contrari. Esercizio provvisorio evitato. Ed evitata anche la procedura di infrazione, anche se la Commissione europea ha promesso che vigilerà con attenzione sugli impegni ...

Manovra 2019 approvata : tutte le novità fiscali in vigore : Le disposizioni fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2019, approvata in via definitiva, in extremis a fine anno e scongiurando così l’esercizio provvisorio, rispetto alle previsioni iniziali, presentano profonde modifiche effettuate nel corso dell’esame parlamentare (in particolare al Senato), sia sul versante degli interventi per la crescita, sia per quanto riguarda il prelievo tributario. Inoltre nell’ottica dell’alleggerimento dei saldi ...

Manovra 2019 - Lecotassa e lecobonus sono legge : Dopo il voto di fiducia di ieri, oggi 30 dicembre - ultimo giorno utile - la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge bilancio per lanno 2019 con 313 voti favorevoli e 70 voti contrari (i deputati del Pd e di Liberi e Uguali non hanno partecipato al voto in segno di protesta). La legge, che sarà pubblicata domani sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore l1 gennaio 2019, contiene l'ecotassa sulle auto ...

Cosa prevede la Manovra 2019 : la scheda : Rimborsi per i risparmiatori truffati I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Ok definitivo della Camera alla legge di bilancio : la Manovra 2019 è legge. Cosa cambia per i cittadini : VENTURE CAPITAL: Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. BUCHE ROMA : L'...

Manovra 2019 - arrivato il via libera : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria interpellato dai cronisti commenta le voci di una sua possibile uscita dall'esecutivo. Il ministro parla lasciando Montecitorio dopo l'approvazione della ...

Ecco le misure più importanti della Manovra 2019 : La manovra del governo giallo-verde è cambiata radicalmente rispetto al testo discusso e approvato alla Camera dei Deputati l'8 dicembre scorso. Adesso, il testo della manovra , composto da un solo ...

Manovra - tasse locali : un 2019 con il rischio aumenti : Più tasse per un miliardo di euro. Ecco il prezzo che i contribuenti italiani potrebbero pagare nel corso del 2019 per effetto della decisione del governo di lasciare mano libera a Comuni e Regioni in ...

Manovra - il 2019 non promette nulla di buono per il governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...